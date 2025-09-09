Alessandra Amoroso, la (presunta) nascita di Penelope Maria fa infuriare Giulia De Lellis: "Che pa*le oh" L'influencer si scaglia contro chi ha fatto trapelare la notizia del parto: "Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi?".

Da ore circola sul web lo spoiler della nascita della piccola Penelope Maria, la prima figlia di Alessandra Amoroso e del futuro marito Valerio Pastore. La notizia del parto, però, è solo un’indiscrezione e la cantante non ha mai ne confermato ne smentito. Nonostante la non ufficialità del lieto evento, sono tanti i giornali che hanno ripreso la news, dando per certo che l’ex di Amici sia diventata mamma dando alla luce Penny (così il soprannome della neonata) domenica 7 settembre 2025 in una clinica romana.

Ovviamente, se fosse così, si tratterebbe di una cosa bellissima, ma non tutti sono d’accordo sul fatto che la stampa decida di dare una notizia non confermata, prima dei diretti interessati, i quali evidentemente avranno avuto i loro motivi (e il diritto) nel non comunicarlo. A essere particolarmente furiosa con i giornalisti, è Giulia De Lellis, anche lei in dolce attesa della sua Virginia, frutto dell’amore con il rapper Tony Effe. Vediamo cosa ha detto l’influencer.

Giulia De Lellis furiosa dopo lo spoiler sul parto di Alessandra Amoroso

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web da domenica, Alessandra Amoroso avrebbe partorito in una clinica romana in gran segreto. La cantante salentina, quindi, sarebbe diventata mamma della sua Penelope Maria, avuta con il compagno Valerio Pastore, anche se l’ufficialità della notizia non è ancora arrivata dai diretti interessati. Le voci sulla nascita della piccola, però, si sono moltiplicate e anche Rtl 102.5 ha riportato la notizia. Proprio sotto al post pubblicato nella pagina social della Radio, ha voluto dire la sua Giulia De Lellis:

Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… Che palle oh.

L’influencer e imprenditrice digitale ha espresso così tutto il suo fastidio verso la stampa che ha voluto comunque diffondere una news, senza averne la certezza assoluta, e soprattutto andando contro la presunta volontà dei neo-genitori di non dire ancora nulla. C’è da chiedersi se anche De Lellis, prossima al parto della sua Virginia, sceglierà di dare a tutti la lieta notizia quando arriverà il momento della nascita, o vorrà tenere per se un momento tanto emozionante.

