Alessandra Amoroso presto sposa, la proposta choc di matrimonio di Valerio Pastore: "Ma sei impazzito?" Il tecnico del suono, compagno della cantante, si è inginocchiato nel backstage con tanto di anello: "Ma sei impazzito?", la risposta di lei prima di dire sì.

Alessandra Amoroso ha chiuso il suo tour estivo con il botto. La voce di Vivere a colori, giovedì 7 agosto 2025, era a alle Cave del Duca di Lecce, la sua città, ultima tappa live prima di concentrarsi sulla nascita dalla piccola Penelope Maria. Qui, a gran sorpresa l’ha raggiunta il compagno Valerio Pastore che al termine del concerto le ha chiesto di sposarlo. Una proposta di matrimonio emozionante e totalmente inaspettata che arriva a meno di due mesi dalla nascita della prima figlia della coppia, prevista per settembre.

"Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino", scriveva infatti Amoroso su Instagram a marzo, quando aveva annunciato la sua gravidanza a fan e follower.

Da allora abbiamo visto la cantante sfoggiare il suo splendido pancione sui palchi di mezza Italia, dove la futura nascitura si è spesso fatta sentire. Ad Asti, per esempio, Alessandra aveva perso il filo durante un’esibizione e si era fermata spiegando al pubblico: "Devo svelare quello che succede… Già sto rimbecillita. Probabilmente mia mamma mi saprà dire meglio, quando canto non la sento mai… Si culla. Poi la sera fa dei concerti. Ora avevo la mano sulla pancia e m’ha dato una botta…".

Alessandra Amoroso, Valerio Pastore la sorprende con la proposta di matrimonio

Al termine del concerto di Lecce, Valerio Pastore ha raggiunto Alessandra Amoroso con un mazzo di fiori nel backstage. Qui le ha chiesto di sedersi sulle scale e poco dopo si è inginocchiato con tanto di anello. "Ma sei impazzito?", ha esclamato la cantante salentina, emozionatissima per l’inaspettata proposta di matrimonio, a cui ovviamente ha detto sì. Insomma, un fine tour estivo terminato tra lacrime di gioia e sorrisi, proprio nella città natale di Amoroso che ogni volta che torna a Lecce si commuove: "Sono partita da qui, tornare è sempre un’emozione", aveva detto a inizio serata.

Il rapporto tra i futuri sposi non è mai stato sotto i riflettori, e i due hanno vissuto la loro stori d’amore con discrezione. Da quando c’è stato l’annuncio della gravidanza, però, la curiosità dei fan è cresciuta e in tanti hanno iniziato a chiedersi chi fosse Valerio Pastore. La relazione con il tecnico del suono e videomaker, di otto anni più giovane, pare sia iniziata in gran silenzio nel 2021, quando ormai Amoroso aveva chiuso con il produttore Stefano Settepani, e da allora non si sono mai lasciati.

