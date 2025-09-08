“Alessandra Amoroso, ieri sera parto segreto a Roma”, l’indiscrezione choc. Cosa succede Seconda un'indiscrezione esplosa sul web, la cantante salentina avrebbe già dato alla luce la piccola Penelope ‘Penny’ Maria a poche settimane dalla proposta di matrimonio del compagno Valerio Pastore

Alessandra Amoroso mamma in gran segreto? Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la cantante salentina, 39 anni, avrebbe già dato alla luce la piccola Penelope ‘Penny’ Maria. A poche settimane dalla proposta di matrimonio del compagno Valerio Pastore, Alessandra avrebbe partorito nella giornata di ieri domenica 7 settembre a Roma, ma la notizia non sarebbe ancora stata diffusa ufficialmente. Scopriamo tutti i dettagli.

Alessandra Amoroso mamma: il parto ‘segreto’ a Roma

Il condizionale rimane d’obbligo, ma Alessandra Amoroso potrebbe già essere diventata mamma. I fan attendono la lieta notizia da mesi (la cantante ha annunciato di essere incinta lo scorso marzo) e a breve il tutto potrebbe essere ufficiale. L’indiscrezione è stata diffusa dal profilo Instagram dell’esperta di gossip Deainira Marzano, che ha rilanciato la segnalazione di un utente: "Deia, Alessandra Amoroso ha partorito oggi pomeriggio a Roma". A 39 anni compiuti poche settimane fa, Alessandra Amoroso potrebbe dunque avere già dato alla luce la sua prima figlia, Penelope Maria, già nota a tutti i fan come ‘Penny’ e frutto della relazione con il compagno Valerio Pastore.

"Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!" aveva scritto lo scorso marzo Alessandra Amoroso sui social, rivelando di essere incinta di Valerio. La cantante aveva poi parlato della gravidanza a Le Iene: "Vivo la gioia e l’impazienza ma anche la paura profonda di non essere all’altezza (…) Vivo la felicità per ogni piccolo ostacolo superato, ogni traguardo raggiunto, e anche l’ansia". Ora, un po’ a sorpresa, la cantante salentina classe 1986 potrebbe essere già mamma. Alessandra avrebbe partorito ieri domenica 7 settembre 2025 in un ospedale romano, ma manca ovviamente la conferma ufficiale.

Il matrimonio con Valerio Pastore alle porte

La lieta notizia della nascita della prima figlia di Alessandra Amoroso – se confermata – arriverebbe a poche settimane dalla proposta di matrimonio di Valerio Pastore. Dopo la rottura con il suo produttore discografico Stefano Settepani (storia terminata nel 2019), Alessandra ha una relazione con il suo tecnico del suono Valerio Pastore da 2023. Al termine del concerto di Lecce dello scorso 7 agosto, Valerio ha sfoderato l’anello e chiesto alla cantante di sposarlo.

