Alessandra Amoroso, parto segreto e annuncio: “Benvenuta Penelope”. Foto, dediche e l’affetto dei vip, da Annalisa a Jovanotti Alessandra Amoroso ha dato alla luce la sua prima figlia, Penelope Maria. L’annuncio è arrivato con un post emozionante su Instagram: foto, dediche e l’affetto dei vip.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Il 6 settembre 2025 resterà per sempre una data speciale per Alessandra Amoroso. La cantante salentina, tra le voci più amate della musica italiana, ha dato alla luce la sua prima figlia, Penelope Maria, che tutti chiamano già Penny. L’artista ha scelto di condividere la gioia con i suoi oltre quattro milioni di follower su Instagram, pubblicando un carosello di immagini piene di tenerezza: la piccola tra le sue braccia, uno scatto del compagno Valerio Pastore con la neonata, e perfino la luna che quella sera brillava alta in cielo.

Le parole scelte dalla neomamma hanno commosso fan e colleghi: "Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025". Poi un pensiero dedicato a chi le è stato vicino in questi mesi: "Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alessandra Amoroso mamma: è nata la figlia Penelope Maria: l’annuncio ‘ritardato’ e la dedica emozionante

La scelta di Alessandra Amoroso è stata chiara: prendersi qualche giorno di silenzio prima di raccontare al mondo il lieto evento. Tre giorni dopo la nascita, infatti, è arrivato il post ufficiale con foto e parole dal forte valore simbolico. Insieme all’immagine della luna, l’artista ha affidato a Instagram anche una dedica poetica:

"Lascia che ti baci un’altra volta. Non come un addio, ma come una benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne quello che vuoi"

In realtà, la notizia del parto ‘segreto’ si era diffusa già ieri mattina ed era stata ripresa da tutte le principali testate web. Tra i tanti a intervenire, anche l’influencer Giulia De Lellis, che aveva difeso il diritto della cantante di condividere l’arrivo della figlia solo quando lo avesse ritenuto opportuno.

Accanto ad Alessandra c’è il compagno Valerio Pastore, tecnico del suono e videomaker, con cui fa coppia dal 2021. La loro storia, discreta ma intensa, è stata coronata prima dall’arrivo della piccola Penny e, a breve, da un matrimonio: Pastore ha infatti chiesto la mano di Alessandra durante un concerto nella sua Lecce.

Nonostante la curiosità e le indiscrezioni circolate prima del suo annuncio, la Amoroso ha dimostrato di voler proteggere la sua intimità familiare, scegliendo tempi e modi per condividere la notizia. Ora, per lei e Valerio, inizia un nuovo capitolo fatto di notti insonni ma anche di sorrisi infiniti. E chissà che le emozioni di questi giorni non diventino presto l’ispirazione per nuove canzoni.

I vip festeggiano l’arrivo di Penny, da Annalisa a Jovanotti: "Meravigliose"

Il post della cantante è stato accolto da un’ondata di affetto. Fan, colleghi e amici hanno commentato con entusiasmo, sottolineando la delicatezza con cui Alessandra ha saputo raccontare la sua nuova dimensione di vita. A colpire è stata anche la frase dedicata alla piccola, ma anche a tutte le persone che sono state accanto ad Alessandra durante il periodo della gravidanza:

"Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore"

Mara Venier ha espresso tutta la sua gioia con un semplice ma sentito messaggio: "Tanta felicità… benvenuta Penelope". Anche Chiara Ferragni, sebbene senza parole, ha voluto lasciare un segno di affetto con un cuoricino, mentre Lorella Cuccarini ha scritto: «Congratulazioni a mamma e papà! Benvenuta Penelope💖".

Laura Pausini ha augurato alla piccola una vita piena d’amore come quella dei suoi genitori: "Benvenuta Penelope che la tua vita sia piena d’amore come per la tua mamma e il tuo babbo 🤍". Annalisa ha invece rivolto un saluto diretto alla neonata: "Ciao Penny quando ci conosciamo? 😍 Auguriiiiiiii", esprimendo curiosità e affetto allo stesso tempo.

Anche Ignazio Boschetto de Il Volo, diventato padre proprio ieri, ha condiviso la sua emozione, sottolineando la magia di iniziare insieme questo nuovo percorso: "Iniziamo insieme questo nuovo percorso che la vita ci ha regalato. Auguri ale!!!! Adesso ogni giorno ha ancora più senso…". Non sono mancati poi i messaggi di Noemi, "Meravigliose", e di Lorenzo Jovanotti, che con entusiasmo ha esclamato: "Ale!!!!! benvenuta Penelope!!!! un grande abbraccio sorellina!!!!! felicità!".

Potrebbe interessarti anche