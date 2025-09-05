Alessandra Amoroso Live a Caracalla: duetto e lacrime con Fiorella Mannoia, poi le parole (da brividi) a Valerio Pastore Due ore di musica, ospiti e tantissime emozioni per Alessandra Amoroso nel live registrato a Caracalla e andato in onda su Canale 5 giovedì 4 settembre 2025

Due ore di musica, di canzoni urlate a squarciagola, di colleghi e amici che si ritrovano su un palco, di profonda connessione con il pubblico e di tante, tante emozioni. Il live di Alessandra Amoroso registrato alle Terme di Caracalla lo scorso giugno, e andato in onda nella prima serata di giovedì 4 settembre su Canale 5 è un grande spettacolo, un flusso continuo di note, parole e cuori che battono. Ecco cosa è successo.

Alessandra Amoroso Live a Caracalla (4 settembre): cosa è successo nel concerto ieri sera su Canale 5

La prima volta che Alessandra Amoroso si ferma tra una canzone e l’altra, in apertura di serata, è per lanciare un messaggio importante. Fasciata in un bellissimo abito lungo nero, attillato, che sottolinea le forme sempre più morbide di una gravidanza giunta ormai quasi al suo termine (l’arrivo della piccola Penelope Maria è atteso a giorni), la cantante salentina prende la parola per dire: "Parlare per me è sempre difficile, sono qui in una situazione incredibile, emozionata, in una serata specialissima per molti motivi, uno dei quali penso sia abbastanza evidente (riferendosi al suo pancione ndr). So che parto da una condizione privilegiata perché per tante donne la gravidanza coincide con la perdita del lavoro o con il dover scegliere tra lavoro, maternità, passione. Quindi da questo palco, dalla mia posizione di privilegiata e da futura mamma, se Dio vuole, voglio usare il mio privilegio per mandare un pensiero alle mamme e alle istituzioni che devono aiutarle". Solo uno dei tanti momenti in cui musica e vita, note e riflessioni si fondono.

Ma è solo l’inizio, perché presto cominciano a condividere il palco con Amoroso anche alcuni dei colleghi a cui è più legata. "Un cuore malato" è il primo duetto della serata, con Gigi D’Alessio che, finita la splendida esibizione, invita il pubblico all’applauso verso la collega, con queste parole: "Alessandra Amoroso! Alessandra, la futura mamma, sarai una mamma splendida!". "Tu mi dai qualche consiglio?", chiede lei scherzando e D’Alessio coglie al volo l’occasione per una battuta: "Certo, ho fatto giusto un po’ di esperienza in questi anni", scherza infatti il cantautore napoletano, che di figli ne ha sei. La cantante lo congeda con un affettuoso: "Ciao zio!".

Scatenatissimo il duetto con BigMama alla fine del quale, si sprecano le dichiarazioni d’amore ma anche, ancora una volta, parole che vanno oltre la musica. Dice infatti Alessandra Amoroso al pubblico di Caracalla: "Noi abbiamo condiviso un’estate troppo bella con Marianna, abbiamo cantato questa storia d’amore libera nella sua normalità. Mia figlia e tutta la sua generazione spero che possano vivere in un mondo di diritti per tutti, questo è un mese particolare (il concerto è stato registrato a giugno a Roma ndr), il mese del Pride". "Amore, grazie per insegnare alla gente l’amore e l’empatia so che lo farai anche con mia nipote!" risponde BigMama, candidandosi come zia di Penelope.

Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia, il duetto e le lacrime

È poi la volta di Giorgio Panariello, che ha uno spazio speciale per introdurre il duetto più emozionante della serata. Spiega il conduttore toscano, in un intenso monologo: "I rapporti umani sono fondamentali nella vita: il rapporto più importante è quello tra madre e figlio, si può non diventare genitori ma non si può non essere figli. Purtroppo a volte le cose non vanno sempre bene, ma il rapporto con la madre rimane il più importante anche quando c’è la ferita dell’abbandono. C’è una canzone che parla di un momento doloroso e difficile, quello del distacco di una madre dalla figlia. Cosa vuol dire salutare una figlia senza sapere se tornerà ma una mamma è una mamma, con coraggio, amore e un pizzico di fortuna perché, quella parte di vita che sta lasciando andare possa continuare nel modo migliore. È questo quello che ogni mamma spera e vuole, per i suoi figli".

Il tutto per introdurre un duetto pazzesco tra Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia, l’una nella parte della figlia, l’altra nella parte della mamma. Un duetto struggente e meraviglioso, anche per il bellissimo testo della canzone. E infatti le due finiscono l’esibizione in lacrime: "Non è la prima volta che cantiamo questa canzone, però stasera è speciale, perché siamo in tre. Io quando l’ho chiamata a fare questa canzone con me, pensandola come una figlia immaginaria, mo mi rendi pure nonna!" scherza Fiorella Mannoia.

La dichiarazione d’amore a Valerio Pastore

Poi, Alessandra Amoroso si prende un minuto per fare una bellissima dedica pubblica a Valerio Pastore, suo compagno (che proprio durante il tour di quest’estate le ha chiesto di sposarlo), prima di attaccare Io non sarei: "A questa canzone sono molto legata, perché l’ho scritta guardando l’uomo che ho accanto. È molto bello per me, essere qui con la mia futura figlia, con il mio uomo che mi guarda e che esplode di gioia mentre mi guarda vivere la mia vita, con le mie passioni, con le mie persone, e io voglio dirgli immensamente grazie".

Non può mancare il duetto con Serena Brancale per il tormentone dell’estate, Serenata. "Tu per me, sei un esempio di costanza, di maternità nella musica e di determinazione", dice Brancale. "E tu sei una sorella dell’anima, sono felice di condividere con te questa estate, ti voglio molto bene" risponde Amoroso.

Infine il duetto con Annalisa che finisce con un enorme abbraccio e uno scambio di dichiarazioni d’amore: "Quanto sei bella quanto sei brava!". "Io provo per te un amore così profondo così viscerale, sin da quando l’ho vista per la prima volta, io mi sono proprio innamorata di questa ragazza, così determinata, ti meriti tutto". "Tu lo sai che io concedo meno, sono un po’ più riservata ma con te mi sento a casa, ti ringrazio di tutto. Tu hai detto che ti sei innamorata la prima volta che mi hai visto, ma io ti avevo visto prima in tv, Penso che ci somigliamo in molte cose. Ti voglio bene e voglio bene al tuo pubblico, perché il tuo pubblico assomiglia a te!"

