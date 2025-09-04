Alessandra Amoroso a Caracalla, il concerto-evento su Canale 5 (col pancione): ospiti, scaletta, chi canta
Questa sera andrà in onda sul quinto canale Mediaset lo show dell'ex concorrente di Amici. Attesi ospiti di grido, da Annalisa a Gigi d'Alessio a Big Mama. Ecco i dettagli.
Un’estate di emozioni e di musica d’autore si rinnova in tv con uno degli eventi più attesi dai fan di Alessandra Amoroso. Questa sera, giovedì 4 settembre, Canale 5 propone in prima serata il concerto "Io non sarei". Un’occasione speciale per rivivere ogni nota, ogni sorriso e ogni incursione nel cuore dei fan di una delle più amate voci italiane, che sta attraversando un vero magic momento tra successi musicali e la sua prima gravidanza (la piccola Penelope è attesa tra poche settimane) Ecco di seguito le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta del concerto tramesso da Mediaset.
Alessandra Amoroso, il concerto-evento in onda su Canale 5
"Io non sarei", concerto-evento tenutosi a Roma lo scorso giugno, ha segnato l’inizio del "Fino a qui Summer Tour 2025" di Alessandra Amoroso. E stasera verrà riproposto su Canale 5 per la gioia dei fan dell’ex concorrente di Amici. Sul palco di Caracalla vedremo la Amoroso alternare le sue hit indimenticabili a pezzi nuovi, tratti dal recente album "Io non sarei", pubblicato il 13 giugno. Energia, calore e sorrisi saranno le chiavi di uno spettacolo senza precedenti, che vivrà anche di special guest d’eccezione e momenti inattesi che arricchiranno una notte già decisamente magica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Alessandra Amoroso – Io non sarei – Live a Caracalla: ospiti e scaletta
Lo show di Alessandra Amoroso offrirà agli spettatori di Canale 5 un viaggio nei capitoli più significativi della carriera della cantante, tra momenti emozionanti e duetti di enorme prestigio. Tra gli ospiti della serata, alcuni degli artisti più affermati del panorama italiano: Gigi D’Alessio, BigMama, Fiorella Mannoia, Serena Brancale, Annalisa e il tocco ironico e spettacolare di Giorgio Panariello. Oltre trenta brani che si susseguiranno in un crescendo di intensità, spaziando dai successi che hanno segnato il debutto della cantante ("Immobile", "Stupida") ai brani più recenti e radiofonici ("Camera 209", "Serenata").
Ecco la scaletta completa:
- La stessa
- Camera 209
- Forza e coraggio
- Tutte le volte
- Notti blu
- Cose stupide
- Fidati ancora di me
- Avrò cura di tutto
- Stupendo fino a qui
- Stupida – Estranei a partire da Ieri – Senza nuvole
- Ciao – Prenditi cura di me
- Amore Puro – Stella incantevole
- Ti aspetto – È vero che vuoi restare
- Segreto – Dalla tua parte
- Urlo e non mi senti – Niente
- Fino a qui
- Un cuore malato (con Gigi D’Alessio)
- Si mette male
- Mezzo rotto (con BigMama)
- Monologo di Giorgio Panariello
- In viaggio (con Fiorella Mannoia)
- Sul ciglio senza far rumore
- Io Non Sarei
- Serenata (con Serena Brancale)
- Rimani Rimani Rimani
- Sorriso grande
- Comunque andare (con Annalisa)
- Vivere a colori
- Immobile.
Alessandra Amoroso, il concerto è in diretta o registrato?
Il concerto-evento "Io non sarei" di Alessandra Amoroso è stato registrato lo scorso giugno nella maestosa cornice delle Terme di Caracalla a Roma e sarà trasmesso stasera, giovedì 4 settembre 2025, a partire dalle 21:30 su Canale 5. E sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, consentendo davvero a tutti, ovunque si trovino, di lasciarsi trasportare dalla magia della musica di Alessandra.
Potrebbe interessarti anche
Battiti Live, festa di fine estate con Ilary Blasi: scaletta e ospiti di stasera (in simultanea con Tv8)
Stasera, lunedì 1° settembre, Ilary Blasi e Alvin tornano su Canale 5 con una puntat...
Stasera in tv (4 settembre): la musica di Alessandra Amoroso (col pancione) contro Alessandro Siani
I programmi da vedere in tv giovedì 4 settembre 2025: su Rai 1 c'è l'ultimo film del...
Battiti Live, caduta rovinosa di Iva Zanicchi: "Mi sono rotta un piede". Ilary Blasi in ansia e web in tilt: "Mi vergogno di me"
Nell'ultima puntata del 4 agosto, Iva Zanicchi si presenta sul palco a piedi nudi e ...
'Gigi, uno come te': Elodie fa impazzire D'Alessio, Annalisa diventa napoletana e incanta
Una lunga serata di musica e spettacolo con una lunghissima lista di ospiti che duet...
Tim Summer Hits, l'estate di Rai 1 avanza con Conti e Andrea Delogu: cantanti e scaletta di stasera
Stasera (20 giugno) Rai 1 va in onda la seconda puntata dello show musicale di Rai 1...
Rtl Power Hits Estate 2025, Alfa trionfa tra le polemiche e Stash travolto dal nubifragio: cosa è successo
Pioggia, polemiche e grandi assenti all’Arena di Verona: Alfa vince gli RTL Power Hi...
Battiti Live 2025, ultima puntata (4 agosto) con Ilary Blasi e ospiti da urlo: scaletta, chi canta stasera
Tutto pronto per l’appuntamento conclusivo con lo show musicale dell’estate: ecco tu...
Semplicemente Fiorella, le pagelle: Elodie va via in lacrime (7), Mannoia regina della musica (9), Ornella Vanoni top (8)
Nella puntata del 18 luglio, Mannoia regge il ritmo e Vanoni diverte citando il Papa...