Alessandra Amoroso a Caracalla, il concerto-evento su Canale 5 (col pancione): ospiti, scaletta, chi canta Questa sera andrà in onda sul quinto canale Mediaset lo show dell'ex concorrente di Amici. Attesi ospiti di grido, da Annalisa a Gigi d'Alessio a Big Mama. Ecco i dettagli.

Un’estate di emozioni e di musica d’autore si rinnova in tv con uno degli eventi più attesi dai fan di Alessandra Amoroso. Questa sera, giovedì 4 settembre, Canale 5 propone in prima serata il concerto "Io non sarei". Un’occasione speciale per rivivere ogni nota, ogni sorriso e ogni incursione nel cuore dei fan di una delle più amate voci italiane, che sta attraversando un vero magic momento tra successi musicali e la sua prima gravidanza (la piccola Penelope è attesa tra poche settimane) Ecco di seguito le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta del concerto tramesso da Mediaset.

Alessandra Amoroso, il concerto-evento in onda su Canale 5

"Io non sarei", concerto-evento tenutosi a Roma lo scorso giugno, ha segnato l’inizio del "Fino a qui Summer Tour 2025" di Alessandra Amoroso. E stasera verrà riproposto su Canale 5 per la gioia dei fan dell’ex concorrente di Amici. Sul palco di Caracalla vedremo la Amoroso alternare le sue hit indimenticabili a pezzi nuovi, tratti dal recente album "Io non sarei", pubblicato il 13 giugno. Energia, calore e sorrisi saranno le chiavi di uno spettacolo senza precedenti, che vivrà anche di special guest d’eccezione e momenti inattesi che arricchiranno una notte già decisamente magica.

Alessandra Amoroso – Io non sarei – Live a Caracalla: ospiti e scaletta

Lo show di Alessandra Amoroso offrirà agli spettatori di Canale 5 un viaggio nei capitoli più significativi della carriera della cantante, tra momenti emozionanti e duetti di enorme prestigio. Tra gli ospiti della serata, alcuni degli artisti più affermati del panorama italiano: Gigi D’Alessio, BigMama, Fiorella Mannoia, Serena Brancale, Annalisa e il tocco ironico e spettacolare di Giorgio Panariello. Oltre trenta brani che si susseguiranno in un crescendo di intensità, spaziando dai successi che hanno segnato il debutto della cantante ("Immobile", "Stupida") ai brani più recenti e radiofonici ("Camera 209", "Serenata").

Ecco la scaletta completa:

La stessa

Camera 209

Forza e coraggio

Tutte le volte

Notti blu

Cose stupide

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Stupendo fino a qui

Stupida – Estranei a partire da Ieri – Senza nuvole

Ciao – Prenditi cura di me

Amore Puro – Stella incantevole

Ti aspetto – È vero che vuoi restare

Segreto – Dalla tua parte

Urlo e non mi senti – Niente

Fino a qui

Un cuore malato (con Gigi D’Alessio)

Si mette male

Mezzo rotto (con (con BigMama

Monologo di Giorgio Panariello

In viaggio (con Fiorella Mannoia)

Sul ciglio senza far rumore

Io Non Sarei

Serenata (con Serena Brancale)

Rimani Rimani Rimani

Sorriso grande

Comunque andare (con Annalisa)

Vivere a colori

Immobile.

Alessandra Amoroso, il concerto è in diretta o registrato?

Il concerto-evento "Io non sarei" di Alessandra Amoroso è stato registrato lo scorso giugno nella maestosa cornice delle Terme di Caracalla a Roma e sarà trasmesso stasera, giovedì 4 settembre 2025, a partire dalle 21:30 su Canale 5. E sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, consentendo davvero a tutti, ovunque si trovino, di lasciarsi trasportare dalla magia della musica di Alessandra.

