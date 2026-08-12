Alessandra Amoroso festeggia 40 anni, 5 curiosità: la vocazione da suora, il boom ad Amici e Penelope che le ha cambiato la vita La cantante salentina spegne 40 candeline e celebra un traguardo importante di una carriera ricca di successi, svolte e cambiamenti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Alessandra Amoroso spegne 40 candeline e celebra un traguardo importante di una carriera iniziata da giovanissima. Dalla vittoria ad Amici al debutto a Sanremo, passando per una sorprendente vocazione religiosa e per la nascita della figlia Penelope, la cantante salentina ha attraversato momenti decisivi che hanno segnato profondamente la sua vita personale e artistica. Scopriamo cinque curiosità per ripercorrere il suo percorso, tra successi, incontri e grandi cambiamenti.

Alessandra Amoroso festeggia 40 anni, 5 curiosità: la vocazione da suora, il boom ad Amici e Penelope che le ha cambiato la vita

La vocazione da suora. Prima che la musica diventasse la sua professione, Alessandra Amoroso ha pensato seriamente a una strada completamente diversa: quella religiosa. Dopo il primo tentativo, fallito, di entrare ad Amici nel 2007, la cantante avrebbe valutato l’idea di prendere i voti. La fede ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita: tra i suoi portafortuna ci sono anche due medagliette, una della Madonna e una di Sant’Antonio, regalatele dalla nonna. Il boom ad Amici. La svolta arriva nel 2009, quando Amoroso entra nell’ottava edizione del talent di Maria De Filippi e conquista la vittoria. Durante il programma vengono lanciati anche ‘Immobile’ e ‘Stupida’, primi tasselli di una carriera destinata a decollare rapidamente. Nel 2012 arriva poi un’altra vittoria, quella nella categoria Big di Amici, condividendo il palco e il successo con gli ex concorrenti del programma. Tiziano Ferro e la svolta di ‘Amore puro’. Una delle collaborazioni più importanti della sua carriera è quella con Tiziano Ferro. Nel 2013 Ferro produce artisticamente l’album Amore puro, contribuendo anche alla scrittura di alcuni brani. Amoroso ha raccontato che lavorare con lui le ha permesso di scoprire nuove sfumature della propria voce e di crescere artisticamente. Penelope e un nuovo capitolo della vita. Il 6 settembre 2025 Alessandra diventa mamma per la prima volta: nasce Penelope Maria, figlia avuta con Valerio Pastore, tecnico del suono e videomaker conosciuto proprio grazie al lavoro. La relazione, iniziata nel 2023, è rimasta a lungo lontana dai riflettori. Nell’agosto 2025, inoltre, Pastore le ha chiesto di sposarlo al termine di un concerto a Lecce, ricevendo il suo "sì". Finalmente Sanremo. Dopo anni di ospitate, nel 2024 Amoroso approda per la prima volta all’Ariston come concorrente. Con Fino a qui affronta una nuova sfida davanti al pubblico del Festival, arrivando a Sanremo dopo 15 anni di carriera e oltre tre milioni di copie vendute. Un debutto atteso a lungo, diventato così un altro capitolo della sua storia musicale.

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