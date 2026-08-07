Vi ricordate Alena Seredova? Ai tempi di Un'estate ai Caraibi era tra i volti più amati della TV, poi la scelta che le ha cambiato la vita: cosa fa oggi Dopo gli anni d'oro della TV e la fine del matrimonio con Gianluigi Buffon, Alena Seredova ha ritrovato la serenità accanto ad Alessandro Nasi: ecco cosa fa oggi

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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Nella commedia estiva del 2009 Un’estate ai Caraibi recita solo in poche scene, che però bastano a riportarci indietro di quasi vent’anni. All’epoca Alena Seredova era una presenza fissa della televisione italiana: compariva nei varietà, nelle pubblicità, nei film di Natale, sulle copertine dei rotocalchi. Era un periodo in cui sembrava impossibile accendere la TV senza incrociarla almeno una volta.

Da diverso tempo però succede il contrario. Le apparizioni sono sempre più rare e ogni volta la domanda è la stessa: che fine ha fatto Alena Seredova?

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Da volto della TV a protagonista del gossip: gli anni in cui tutti parlavano di lei

Quando arriva in Italia dalla Repubblica Ceca, la carriera prende velocemente quota. La moda è il primo passo, poi arrivano la televisione e il cinema che la rendono uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano dei primi anni Duemila. Un’estate ai Caraibi è forse la fotografia più immediata di quegli anni: un cast corale – Enrico Brignano, Gigi Proietti, Biagio Izzo, Martina Stella -, la firma di Carlo Vanzina e un genere che ha dominato per anni il botteghino.

La popolarità cresce ancora di più con la relazione e poi il matrimonio con Gianluigi Buffon, dal quale sono nati i figli Louis Thomas e David Lee. Per anni i due sono una delle coppie più fotografate del Paese. Poi, nel 2014, la fine del matrimonio e la parallela storia di Buffon con Ilaria D’Amico (sua attuale moglie) cambiano completamente il modo in cui il suo nome finisce sui giornali.

L’addio a Buffon e l’incontro con Alessandro Nasi

Negli ultimi anni Seredova ha raccontato più volte che, dopo la fine del matrimonio, il problema non era tanto "l’umiliazione" del tradimento pubblico. Era la paura di ricominciare. In un’intervista a Vanity Fair ha ricordato perfino le dure parole di sua madre: "Non ti vorrà più nessuno".

Per mesi, ha spiegato, ha guardato con sospetto chiunque cercasse di avvicinarsi. Gli amici torinesi avevano perfino iniziato a chiamarla "Doberman", tanto era diventata diffidente. Quando conosce Alessandro Nasi, ammette di piangere ancora per l’ex marito, eppure è proprio quella relazione a restituirle fiducia: nel 2020 nasce la figlia Vivienne Charlotte e tre anni più tardi, nel giugno 2023, i due si sposano a Noto, in Sicilia.

Cosa fa oggi Alena Seredova

Chi immagina che abbia completamente abbandonato il mondo dello spettacolo si sbaglia. Alena Seredova continua a comparire in televisione, non solo quella italiana, anche se con molta meno frequenza rispetto al passato. Le sue ospitate sono occasionali, concede interviste quando decide di raccontare un momento particolare della sua vita e mantiene un rapporto costante con il pubblico principalmente attraverso i social dove è molto presente.

Oggi, però, la sua quotidianità ruota principalmente attorno alla famiglia. Vive a Torino con il marito e i figli, segue con attenzione la crescita sportiva di Louis Thomas Buffon – che ha scelto di vestire la maglia della Nazionale della Repubblica Ceca e che ha già debuttato in Serie A con il Pisa – e affronta l’esposizione mediatica con uno spirito molto diverso rispetto agli anni del massimo successo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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