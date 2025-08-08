Trova nel Magazine
Libero Magazine

Alena Seredova, il racconto choc sul dimagrimento: “Ecco perché l’ho fatto”. Poi scatta la frecciata a Buffon

La showgirl ha risposto alle domande dei followers, vi social, durante le vacanze a Forte dei Marmi. Spiegando i motivi della sua dieta e come si sente adesso. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Alena Seredova
Mediaset Infinity

La showgirl Alena Seredova si è aperta di nuovo, stavolta con una serie di risposte (piuttosto oneste) alle domande dei suoi followers. Alena, attualmente in vacanza a Forte dei Marmi, ha dedicato qualche minuto a replicare ai suoi fan su Instagram. E così, dopo un cambiamento drastico, che l’ha portata a perdere ben 16 chili, la Seredova ha spiegato a chi la segue le motivazioni della sua scelta. Ma non sono mancate neanche le frecciate (indirette, ovviamente) all’ex compagno Gigi Buffon. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Alena Seredova, il racconto choc sul dimagrimento

Ne aveva parlato già alcuni mesi fa, Alena Seredova, ma questa volta è scesa ancora di più nel dettaglio. La storia è quella della sua dieta ‘estrema’, che l’ha portata a perdere fino a 16 chili in pochissimo tempo, e ha incuriosito più di un fan della showgirl ceca naturalizzata italiana. Così Alena ha deciso di spiegare i dettagli, mentre era in vacanza a Forte dei Marmi, rispondendo ai followers su Instagram. "L’ho fatto per salute", ha detto in sostanza Alena, "quando ho cominciato a sentire fatica e meno energia".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Quando ho cominciato a sentire un po’ più fatica, meno energia", ha poi rimarcato, "ho pensato che fosse il momento di iniziare a pensare realmente a me". E il risultato ha pienamente soddisfatto la Seredova: "Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera". La stessa attenzione ai chili – di troppo o di meno – è stata rivolta in questi giorni anche a Belen. Che alcuni fan ‘accusavano’ di un dimagrimento sospetto. Ma l’argentina, al pari della Seredova, non ha avuto problemi a rispondere a tono: "Ad essere sincera ho preso quattro chili. E li adoro".

La stoccata di Alena Seredova a Gigi Buffon

Tra i vari temi toccati su Instagram, Alena ha parlato anche delle difficoltà che la vita le ha messo davanti. Un riferimento indiretto – o almeno così hanno pensato in molti – alla rottura traumatica con l’ex Gigi Buffon. "Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare", ha detto la showgirl, "ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera".

Oggi, ha concluso la Seredova, si sente del tutto "rifiorita". E il messaggio che lascia ai suoi followers è decisamente positivo: "Si può anche cambiare fiore proprio. Vuol dire che alla fine è per tutti noi così, non disperate".

Potrebbe interessarti anche

Alena Seredova - Gianluigi Buffon

Alena Seredova torna sulla rottura con Gigi Buffon: “Ho pensato ai figli e a me, non riesco a perdonare”

La showgirl ceca ha parlato sui social del divorzio dall’ex portiere della Nazionale...
Gianluigi Buffon

Buffon, il rimpianto su Alena Seredova: “Un dolore farla soffrire", poi il giudizio (sorprendente) sul suo nuovo marito

L’ex portiere della Nazionale ha parlato della sua famiglia allargata, elogiando anc...
Martina Colombari e Alena Seredova

Martina Colombari e Alena Seredova, disavventure per colpa della fama: cos’è successo

L'evento dell'anno non è sempre quello più imperdibile, e lo sanno bene le nostre be...
Alena Seredova

Alena Seredova tradisce il marito ricchissimo: con chi

Tutti i dettagli su Un'estate al mare, la commedia che ripropone il classico sistema...
Estate 2025 - Vip col pancione

Estate 2025, le vip col pancione: Chillemi a riposo, Cecilia 'tonda', gli ormoni pazzi di Alessandra Amoroso

Tra cantanti, attrici e showgirl, sono molte le donne dello spettacolo che stanno vi...
Belen Rodriguez

Belen, primo topless dell'estate e web in delirio (ma lei non la prende bene)

La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram alcuni scatti dalle sue vacanze est...
John Goodman prima e dopo

John Goodman, ieri e oggi dopo la dieta. Il segreto dei 90 chili persi

Nuova vita e nuova forma per la star di Hollywood: l’attore stupisce tutti con un ca...
Mario Adinolfi

Mario Adinolfi, paura dopo l’Isola dei famosi: ricoverato d’urgenza in ospedale, come sta ora

Il giornalista romano è stato ricoverato d'urgenza per problemi di salute. Era rient...
Chiara Ferragni - Fedez

Chiara Ferragni, l’avvocata Missaglia contro Fedez: "Triste e scorretto", poi parla dell’accordo sui figli

Daniela Missaglia, legale dell’influencer nella causa di divorzio, ha espresso chiar...

Proteggi

Sicurezza e salute sul lavoro

Https://quifinanza.it/economia/sicurezza-salute-luoghi-di-lavoro-pilastri-aziende-guardano-futuro/902824/

LEGGI

Personaggi

L'attrice Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Il conduttore Giovanni Terzi

Giovanni Terzi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963