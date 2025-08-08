Alena Seredova, il racconto choc sul dimagrimento: “Ecco perché l’ho fatto”. Poi scatta la frecciata a Buffon La showgirl ha risposto alle domande dei followers, vi social, durante le vacanze a Forte dei Marmi. Spiegando i motivi della sua dieta e come si sente adesso. Ecco i dettagli.

La showgirl Alena Seredova si è aperta di nuovo, stavolta con una serie di risposte (piuttosto oneste) alle domande dei suoi followers. Alena, attualmente in vacanza a Forte dei Marmi, ha dedicato qualche minuto a replicare ai suoi fan su Instagram. E così, dopo un cambiamento drastico, che l’ha portata a perdere ben 16 chili, la Seredova ha spiegato a chi la segue le motivazioni della sua scelta. Ma non sono mancate neanche le frecciate (indirette, ovviamente) all’ex compagno Gigi Buffon. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Alena Seredova, il racconto choc sul dimagrimento

Ne aveva parlato già alcuni mesi fa, Alena Seredova, ma questa volta è scesa ancora di più nel dettaglio. La storia è quella della sua dieta ‘estrema’, che l’ha portata a perdere fino a 16 chili in pochissimo tempo, e ha incuriosito più di un fan della showgirl ceca naturalizzata italiana. Così Alena ha deciso di spiegare i dettagli, mentre era in vacanza a Forte dei Marmi, rispondendo ai followers su Instagram. "L’ho fatto per salute", ha detto in sostanza Alena, "quando ho cominciato a sentire fatica e meno energia".

"Quando ho cominciato a sentire un po’ più fatica, meno energia", ha poi rimarcato, "ho pensato che fosse il momento di iniziare a pensare realmente a me". E il risultato ha pienamente soddisfatto la Seredova: "Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera". La stessa attenzione ai chili – di troppo o di meno – è stata rivolta in questi giorni anche a Belen. Che alcuni fan ‘accusavano’ di un dimagrimento sospetto. Ma l’argentina, al pari della Seredova, non ha avuto problemi a rispondere a tono: "Ad essere sincera ho preso quattro chili. E li adoro".

La stoccata di Alena Seredova a Gigi Buffon

Tra i vari temi toccati su Instagram, Alena ha parlato anche delle difficoltà che la vita le ha messo davanti. Un riferimento indiretto – o almeno così hanno pensato in molti – alla rottura traumatica con l’ex Gigi Buffon. "Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare", ha detto la showgirl, "ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera".

Oggi, ha concluso la Seredova, si sente del tutto "rifiorita". E il messaggio che lascia ai suoi followers è decisamente positivo: "Si può anche cambiare fiore proprio. Vuol dire che alla fine è per tutti noi così, non disperate".

