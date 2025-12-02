Alena Seredova, la nostalgia del figlio Louis: “Lontani da due anni” e il retroscena sul divorzio da Buffon La showgirl si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista nella quale ha parlato anche del figlio Louis Thomas, stellina del calcio in repubblica ceca.

Alena Seredova, nata nel 1978 a Praga, ha iniziato giovanissima la carriera di modella proprio nel suo Paese. A soli 15 anni ha posato per fotografi importanti e in poco tempo è riuscita a conquistare attenzione e visibilità. La vera svolta è poi arrivata nel 1998, quando Alena ha vinto il concorso di bellezza Miss Repubblica Ceca, un successo che le ha poi spalancato le porte anche in Italia. Dopo essersi trasferita a Milano, ha infatti debuttato in televisione grazie al conduttore Giorgio Panariello nel varietà Torno Sabato, iniziando una vera e propria carriera da showgirl, modella e attrice. Il matrimonio con lo storico portiere Gianluigi Buffon le ha poi portato ulteriore notorietà nel corso del tempo. Di recente, Alena ha ripercorso vita e carriera in lunga intervista tra le pagine di Secolo XIX, raccontando la lontananza del figlio e un retroscena sul divorzio: ecco le sue parole.

Alena Seredova, la nostalgia del figlio: "Due anni che siamo lontani"

Dal matrimonio tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon sono nati due splendidi figli: Louis Thomas nel 2007 e David Lee nel 2009. Proprio Louis Thomas ha deciso di seguire le orme del padre nel mondo del calcio e ad oggi, a quasi 18 anni, sta diventando una vera e propria stellina di questo sport con la maglia della Repubblica Ceca, una passione che inevitabilmente lo tiene lontano da casa e dalla sua famiglia.

"Aveva 15 anni, sono due anni che siamo lontani. E se ne parlo sento una stretta forte di nostalgia. Piango ancora ogni volta che riparte. Quando i miei ragazzi erano bambini li ho sempre portati con me. Man mano che diventavano grandi però mi sono ricordata della libertà che mi diedero i miei genitori per farmi inseguire i miei sogni. Il patto era: ‘Vai pure, ma non tradire la nostra fiducia’", ha rivelato Alena Seredova al Secolo XIX parlando proprio della lontananza del figlio.

Alena Seredova e Buffon, retroscena sul divorzio

Nel corso dell’intervista, la showgirl ha rivelato anche un retroscena inedito sul divorzio con Gianluigi Buffon, avvenuto nel 2014. Seredova ha infatti raccontato che per parlare pubblicamente di questa dolorosa separazione le vennero offerti all’epoca 100mila euro. "Ho rifiutato e non perché non mi avrebbero fatto comodo: ho preferito dare valore alla serenità dei miei figli e mia", ha quindi aggiunto.

Durante la sua carriera, infatti, Seredova ha sempre fatto estrema attenzione a mantenere valori, ideali e principi, senza paura di dover lavorare sodo per guadagnarsi quell’indipendenza raggiunta negli anni. "A 18 anni sono andata a vivere da sola, faceva parte della nostra cultura. La prima macchina me la ricordo ancora: la pagai una cosa come 200 euro ed era un catorcio, con i finestrini a manovella che si bloccavano in continuazione. Ma io mi sentivo ‘figa’ perché l’avevo comprata da sola", ha rivelato la showgirl.

