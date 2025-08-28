Alena Seredova, frecciata pungente a Ilaria D’Amico: “Io non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato” La showgirl non ha certo dimenticato il tradimento dell’ex marito Gigi Buffon, e a proposito della nuova compagna sembra avere le idee molto chiare.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Sono passati ormai più di 10 anni dalla separazione ufficiale tra la showgirl Alena Seredova e il famoso portiere Gigi Buffon, a seguito del tradimento di quest’ultimo con la conduttrice sportiva Ilaria D’Amico, nonché quella che ad oggi è la sua attuale moglie. Nonostante di acqua sotto i ponti ne sia passata parecchia, ed entrambi siano oggi felici con altri compagni, Alena Seredova non ha certo dimenticato quanto accaduto, e su Ilaria D’Amico sembrerebbe avere le idee molto chiare: ecco cosa ha detto su di lei, inviandole una palese e pungente frecciata.

Alena Seredova su Ilaria D’Amico: "Io non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato"

Tra le pagine del noto settimanale Oggi, Elena Seredova si è lasciata andare a nuove rivelazioni a proposito dell’ex marito Gigi Buffon e della sua attuale moglie Ilaria D’Amico. Sulla possibilità di avere una felice famiglia allargata, la showgirl non ha assolutamente dubbi, e con la D’Amico non si sognerebbe nemmeno di prendere un caffè. "Non vedo la necessità. Ci troveremo tutti al matrimonio dei miei figli, basta quello. Tanto amiche non diventeremmo, siamo talmente diverse… Io, se avessi avuto un figlio e mi fossi separata, e dovessi cercarmi un compagno, non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato", ha infatti dichiarato la Seredova mandando una frecciata più che palese alla nuova moglie dell’ex marito.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Con l’altro nucleo (formato dalla famiglia di Buffon e Ilaria D’Amico ndr) non ci frequentiamo. Non credo che per i bambini sia sano vedere il papà prima con mamma, poi con un’altra, poi tutti insieme a tavola a Natale, con la mamma e l’altra che applaudono, sorridono. Siccome anche loro si creeranno una famiglia, voglio che abbiano un altro modello, più tradizionale", ha dunque concluso la showgirl.

Alena Seredova e l’amore per il marito Alessandro Nasi: "Mi ha salvato la vita"

Dopo la separazione da Gigi Buffon, Elena Seredova ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Alessandro Nasi, sposato nel 2023, con il quale ha dato alla luce la figlia Vivienne Charlotte nel 2020. "Mia madre Jitka mi diceva: ‘Non ti vorrà più nessuno’. E anche io lo pensavo. Avevo una paura fo**uta che qualcuno si avvicinasse solo per farsi paparazzare con me. In quel periodo, non mi lasciavo accostare da nessuno: a Torino mi chiamavano Doberman", ha rivelato la Seredova a Oggi raccontando il periodo a seguito della separazione da Buffon.

Poi l’incontro con Alessandro Nasi. "Io penso che un uomo che corteggia una donna e quando stanno insieme questa donna piange a dirotto per l’ex marito, è un uomo coraggioso e di enorme pazienza. Ci ho messo tanto, sei mesi tutti, a fidarmi e ho fatto bene: mi ha salvato la vita".

Potrebbe interessarti anche