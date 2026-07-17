Aldo Montano e lo shock anafilattico mortale, ecco come sta ora: "Desidero rassicurare tutti", poi il ringraziamento ai fan Dopo il ricovero d’urgenza per lo shock anafilattico, l'ex campione di scherma rassicura tutti con una foto insieme ai figli e un messaggio di gratitudine.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un selfie che vale più di mille parole. Aldo Montano torna sui social con il sorriso, i suoi due figli stretti accanto a lui e un messaggio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi fan. Solo pochi giorni fa, l’ex campione olimpico di scherma aveva sfiorato il baratro: uno shock anafilattico violento, una corsa verso il pronto soccorso con le condizioni che peggioravano di secondo in secondo, e il pensiero più devastante di tutti: quello di non rivedere mai più Olympia e Mario. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Aldo Montano, come sta dopo lo shock anafilattico: "Desidero ringraziare tutti di cuore"

Aldo Montano ha deciso di rompere il silenzio dopo la grave reazione allergica che lo ha costretto al ricovero nei giorni scorsi. L’ex schermidore ha pubblicato sui social una foto insieme ai suoi figli Olympia e Mario, mostrando di aver superato il momento più difficile e volendo tranquillizzare tutte le persone che si sono preoccupate per lui. L’atleta ha vissuto attimi di grande paura a causa di uno shock anafilattico provocato dalla sua allergia alla caseina, con cui convive fin dalla nascita. Dopo aver assaggiato alcune forchettate di un piatto di fettuccine in un locale romano, si è accorto immediatamente che qualcosa non andava e ha scelto di raggiungere autonomamente il pronto soccorso in scooter, senza aspettare l’ambulanza. Una decisione fondamentale, considerando il peggioramento veloce della situazione. Montano, consapevole della gravità di quei momenti, aveva raccontato la paura più grande provata durante la crisi: "Ho pensato che non avrei più rivisto i miei figli".

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Ora, a distanza di pochi giorni, ha voluto dedicare un pensiero a tutte le persone che gli hanno inviato messaggi e dimostrato affetto: "Desidero ringraziare di cuore tutti voi per i tantissimi messaggi, le telefonate e l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. La vostra vicinanza è stata davvero emozionante e mi ha fatto sentire quanto sia grande il valore delle persone che fanno parte della mia vita. Ogni parola, ogni pensiero e ogni gesto hanno significato tanto per me". L’ex campione ha infine aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni, rassicurandoli dopo lo spavento: "Fortunatamente adesso sto bene e desideravo rassicurare tutti. Vi sono profondamente grato per l’affetto e l’attenzione che mi avete dedicato".

Aldo Montano, l’appello ai ristoratori: "Ogni volta che qualcuno minimizza, mette a rischio una vita"

Quando è successo l’accaduto, poco dopo essersi ripreso, Montano, con un post sui social ha voluto lanciare un appello per una maggiore formazione sulle allergie nei ristoranti: "Quando una persona informa il personale di avere un’allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto. Ogni volta che qualcuno minimizza, risponde con leggerezza o non segue i protocolli, sta mettendo a rischio una vita umana. Non esistono "piccole distrazioni" quando le conseguenze possono essere uno shock anafilattico. Questa volta sono riuscito ad arrivare in ospedale. La prossima volta potrebbe non andare così, per me o per qualcun altro." Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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