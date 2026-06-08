Aldo, Giovanni e Giacomo, altro che relax estivo: uno di loro svela l’impegno irrinunciabile (e cosa gli ha rubato il cuore) L'amatissimo trio comico tornerà al cinema. Giovanni Storti ha svelato che l'impegno di questa estate sarà tutto dedicato alle riprese di un nuovo film.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È un trio amato da tutti, vecchia e nuova generazione e, probabilmente perché la loro comicità non ha tempo, non ‘rischia’ di passare di modo, anzi, si adatta. E questo, ce li fa amare ancora di più. Stiamo parlando di Aldo, Giovanni e Giacomo, tre comici che hanno strappato sorrisi nel corso della vita di milioni di persone e che continueranno a farlo. Sì, perché, di recente, Giovanni Storti ha annunciato che i tre, quest’estate saranno impegnati sul set del nuovo film (di cui non conosciamo ancora il nome). Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Aldo, Giovanni e Giacomo, nuovo film in arrivo: l’annuncio di Giovanni Storti a Termoli

Giovanni Storti è stato ospite a Termoli per il NaturaSì BioFestival, manifestazione dedicata ai prodotti dell’agricoltura biologica. Durante l’evento ha parlato del rapporto con i suoi compagni di sempre e dei progetti futuri: "Oggi sono qui da solo ma dentro di me ci sono anche Aldo e Giacomo, quando vado in giro mi porto anche gli altri due. Ora stiamo iniziando un nuovo film con il trio e, quindi, l’impegno di questa estate sarà quello". L’attore ha inoltre raccontato le sue impressioni sul Molise, visitato per la prima volta: "Non conoscevo il Molise, è la mia prima volta qui. È una terra bellissima, molto sana, selvaggia con mare e campagna. Veramente una bella terra. Tornerò con molta probabilità perché ci sono altri progetti".

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Storti ha partecipato anche all’inaugurazione del punto vendita NaturaSì Di Vaira insieme all’amministrazione comunale. All’iniziativa hanno preso parte la fattoria Di Vaira e la Cooperativa sociale Sirio, impegnata nell’inclusione di persone in difficoltà.

Attitudini: Nessuna, l’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Di cosa parla

L’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, risale al 2025, con Attitudini: Nessuna. Attraverso un viaggio nei luoghi dell’infanzia e della formazione dei tre artisti, il documentario racconta come si sia sviluppato il loro sodalizio artistico. Il titolo prende spunto da una nota presente in una pagella scolastica di Aldo Baglio. La regista, legata da un lungo rapporto professionale e personale al trio, ha voluto mostrare chi fossero Aldo, Giovanni e Giacomo prima della fama e quali fossero i loro sogni. Nel racconto intervengono anche amici e collaboratori storici, tra cui Paolo Rossi, Marina Massironi, la Gialappa’s Band, Gino & Michele e Arturo Brachetti, che contribuiscono a ricostruire le tappe più importanti della loro carriera.

Il documentario affronta anche i momenti più difficili, come l’insuccesso di Fuga da Reuma Park nel 2016, che spinse i tre a dedicarsi maggiormente a progetti individuali senza però mettere in discussione il gruppo. Come sottolineano gli stessi protagonisti, non è mai esistita una reale possibilità di scioglimento, ma solo la necessità di prendersi tempi diversi prima di tornare insieme con film come Odio l’estate e Il grande giorno.

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