Magari Un’Altra Volta: il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo nasconde più di una sorpresa nel cast
Arrivano le prime immagini dal set del nuovo film, Magari Un'Altra Volta: Aldo, Giovanni e Giacomo tornano al cinema il 28 gennaio 2027 con un cast stellare.
Dopo anni di attesa, Aldo, Giovanni e Giacomo sono di nuovo insieme sul set. Si chiama Magari Un’Altra Volta il nuovo film del trio comico più amato d’Italia, diretto da Tobia Passigato e atteso nelle sale a gennaio 2027. Le prime immagini trapelate dal set svelano un progetto ambizioso, con un cast corale ricco di volti noti e riprese che si svolgono in location decisamente immersive. Vediamo insieme tutti i dettagli e quando arriverà di preciso al cinema.
Magari Un’Altra Volta, le prime immagini del film di Aldo, Giovanni e Giacomo
Le prime immagini dal set hanno iniziato a circolare, e già tutti sono impazziti. Sì, perché offrono un’anteprima di Magari Un’Altra Volta, il nuovo film che vede il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da Tobia Passigato e previsto nelle sale il 28 gennaio 2027, con distribuzione Medusa Film. Il progetto segna il ritorno del trio in una produzione corale con un cast molto ampio, che è stato svelato nel video del vodcast – PoretCast – di Giacomo Poretti.
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Il cast include:
- Nicoletta Romanoff
- Marco Bonini
- Barbara Chichiarelli
- Carlo Amleto
- e vari cameo di Marco D’Amore, Salvatore Esposito e Claudio Santamaria.
La sceneggiatura è firmata da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Massimo Venier e dallo stesso trio, mentre la produzione è affidata a Indiana Production con Vuelta e Medusa Film. Le riprese sono in corso tra Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Tunisia e avranno una durata di circa otto settimane.
Magari Un’Altra Volta, come partecipare ai casting del nuovo film
Giorni fa, anche un’altra notizia ha entusiasmato i fan. Sono aperti, infatti, i casting per selezionare comparse nelle province di Ferrara e Ravenna per questo nuovo film, la cui trama è ancora top secret. La ricerca è rivolta a uomini e donne tra i 20 e i 70 anni, con aspetto curato e, preferibilmente, automuniti. Le riprese impegneranno due giornate a metà luglio: una tra il 13 e il 15 per la prova costumi e il 16 luglio per le scene sul set. Il compenso totale previsto è di 124 euro lordi. Le candidature devono essere inviate entro il 26 giugno all’indirizzo filmagg2026@gmail.com.
Il progetto segna il ritorno alla commedia del trio dopo il documentario "Attitudini: nessuna" del 2025, premiato ai Nastri d’Argento 2026, e dopo l’ultimo film di fiction Il grande giorno del 2022.
L’annuncio di Giacomo Storti
Quasi un mese fa, è stato proprio Giovanni Storti a rivelare il nuovo progetto, ospite al NaturaSì BioFestival di Termoli. Qui, ha parlato del legame con i suoi storici compagni di lavoro e dei progetti futuri, oltre a condividere le sue impressioni sul Molise, visitato per la prima volta: "Oggi sono qui da solo ma dentro di me ci sono anche Aldo e Giacomo, quando vado in giro mi porto anche gli altri due. Ora stiamo iniziando un nuovo film con il trio e, quindi, l’impegno di questa estate sarà quello."
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