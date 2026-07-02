Magari Un’Altra Volta: il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo nasconde più di una sorpresa nel cast Arrivano le prime immagini dal set del nuovo film, Magari Un'Altra Volta: Aldo, Giovanni e Giacomo tornano al cinema il 28 gennaio 2027 con un cast stellare.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo anni di attesa, Aldo, Giovanni e Giacomo sono di nuovo insieme sul set. Si chiama Magari Un’Altra Volta il nuovo film del trio comico più amato d’Italia, diretto da Tobia Passigato e atteso nelle sale a gennaio 2027. Le prime immagini trapelate dal set svelano un progetto ambizioso, con un cast corale ricco di volti noti e riprese che si svolgono in location decisamente immersive. Vediamo insieme tutti i dettagli e quando arriverà di preciso al cinema.

Magari Un’Altra Volta, le prime immagini del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Le prime immagini dal set hanno iniziato a circolare, e già tutti sono impazziti. Sì, perché offrono un’anteprima di Magari Un’Altra Volta, il nuovo film che vede il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da Tobia Passigato e previsto nelle sale il 28 gennaio 2027, con distribuzione Medusa Film. Il progetto segna il ritorno del trio in una produzione corale con un cast molto ampio, che è stato svelato nel video del vodcast – PoretCast – di Giacomo Poretti.

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Il cast include:

Nicoletta Romanoff

Marco Bonini

Barbara Chichiarelli

Carlo Amleto

e vari cameo di Marco D’Amore, Salvatore Esposito e Claudio Santamaria.

La sceneggiatura è firmata da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Massimo Venier e dallo stesso trio, mentre la produzione è affidata a Indiana Production con Vuelta e Medusa Film. Le riprese sono in corso tra Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Tunisia e avranno una durata di circa otto settimane.

Magari Un’Altra Volta, come partecipare ai casting del nuovo film

Giorni fa, anche un’altra notizia ha entusiasmato i fan. Sono aperti, infatti, i casting per selezionare comparse nelle province di Ferrara e Ravenna per questo nuovo film, la cui trama è ancora top secret. La ricerca è rivolta a uomini e donne tra i 20 e i 70 anni, con aspetto curato e, preferibilmente, automuniti. Le riprese impegneranno due giornate a metà luglio: una tra il 13 e il 15 per la prova costumi e il 16 luglio per le scene sul set. Il compenso totale previsto è di 124 euro lordi. Le candidature devono essere inviate entro il 26 giugno all’indirizzo filmagg2026@gmail.com.

Il progetto segna il ritorno alla commedia del trio dopo il documentario "Attitudini: nessuna" del 2025, premiato ai Nastri d’Argento 2026, e dopo l’ultimo film di fiction Il grande giorno del 2022.

L’annuncio di Giacomo Storti

Quasi un mese fa, è stato proprio Giovanni Storti a rivelare il nuovo progetto, ospite al NaturaSì BioFestival di Termoli. Qui, ha parlato del legame con i suoi storici compagni di lavoro e dei progetti futuri, oltre a condividere le sue impressioni sul Molise, visitato per la prima volta: "Oggi sono qui da solo ma dentro di me ci sono anche Aldo e Giacomo, quando vado in giro mi porto anche gli altri due. Ora stiamo iniziando un nuovo film con il trio e, quindi, l’impegno di questa estate sarà quello." Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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