Aldo, Giovanni e Giacomo tornano al cinema e lanciano un appello incredibile ai fan: "Ecco come partecipare al nostro nuovo film"
È in arrivo al cinema il nuovo film del trio comico, che cerca ora un gran numero di comparse: ecco come candidarsi per partecipare
Ottime notizie per i fan di Aldo, Giovanni e Giacomo e per chiunque sogni un giorno sul set, magari proprio al loro fianco. Il trio comico più amato d’Italia sta preparando un nuovo film e la produzione ha scelto l’Emilia-Romagna per girare alcune scene.
In questi giorni si sono aperte ufficialmente le selezioni per trovare comparse tra le province di Ferrara e Ravenna. I dettagli sulla trama e sul titolo del film sono ancora blindatissimi, ma la macchina organizzativa è già in pieno movimento.
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Come partecipare ai casting per il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo
Stando a quanto fa sapere FerraraToday, i casting sono aperti a uomini e donne tra i 20 e i 70 anni di bella presenza. Tra i requisiti preferenziali c’è anche quello di essere automuniti. L’impegno sul set sarà di due giornate complessive a metà luglio, un giorno a scelta tra il 13 e il 15 luglio per la prova dei costumi, giovedì 16 luglio per l’effettiva giornata di riprese. È previsto un compenso totale di 124 euro lordi, suddivisi in 94 euro per il lavoro sul set e 30 euro per la disponibilità data durante la prova abiti. Per partecipare alla selezione c’è tempo solo fino a venerdì 26 giugno. Bisogna inviare un’e-mail a filmagg2026@gmail.com.
L’atteso ritorno al cinema dopo anni di assenza
Questo nuovo progetto segna il ritorno del trio alla finzione dopo una parentesi diversa dal solito. Lo scorso dicembre 2025, infatti, è uscito al cinema "Attitudini: nessuna", un toccante docu-film diretto da Sophie Chiarello che ha ripercorso la loro trentennale carriera e amicizia, vincendo anche il titolo di Documentario dell’anno ai Nastri d’Argento 2026.
Per ritrovare l’ultima commedia classica firmata da Aldo, Giovanni e Giacomo bisogna invece fare un passo indietro fino al Natale del 2022, quando fecero il pieno al botteghino con "Il grande giorno" insieme al regista Massimo Venier. C’è quindi molta attesa per questa nuova pellicola che promette, come sempre, di farci ridere di cuore.
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