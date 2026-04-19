Claudio Amendola mette da parte I Cesaroni per il suo "Cuore Giallorosso" e incontra Francesco Totti Dal 21 maggio al cinema il documentario su Aldair: voce di Claudio Amendola e testimonianze di Totti, Verdone e Zico per celebrare una leggenda giallorossa.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Arriva sul grande schermo un omaggio intenso e carico di emozione a una delle figure più amate della storia romanista. Dal 21 maggio debutta "Aldair. Cuore giallorosso", documentario diretto da Simone Godano e dedicato al leggendario difensore brasiliano Aldair Nascimento do Santos. A guidare il racconto è la voce narrante di Claudio Amendola, accompagnata da testimonianze d’eccezione, tra cui quelle di Francesco Totti, Carlo Verdone e Zico. Un viaggio che va oltre il calcio, per raccontare il legame profondo tra un uomo, una squadra e una città.

Un viaggio tra Roma e Brasile sulle tracce di Aldair

Il documentario prende le mosse da un momento simbolico: la celebrazione dei 60 anni di Aldair allo Stadio Olimpico, in occasione della partita Roma-Napoli del novembre 2025. Da qui si sviluppa un racconto intimo che scava nella vita dell’uomo prima ancora che del campione.

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A fare da filo conduttore è lo scrittore Sandro Bonvissuto, tifoso romanista, che intraprende un percorso tra Italia e Brasile per ricostruire le radici e l’identità di Aldair. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della Capitale, emerge il ritratto di un calciatore schivo, lontano dai riflettori ma profondamente radicato nel cuore dei tifosi. La narrazione, arricchita dalla voce di Amendola, restituisce il senso di appartenenza che ha reso Aldair una figura unica nel panorama calcistico: non solo un difensore straordinario, ma un simbolo di fedeltà e dedizione.

Le testimonianze e la carriera di una leggenda romanista

Il film ripercorre i 13 anni di carriera di Aldair con la maglia della Roma, dal 1990 al 2003, attraverso immagini d’archivio e materiali inediti. Un periodo segnato da successi importanti, tra cui lo Scudetto 2000-01, una Coppa Italia e una Supercoppa, oltre al trionfo mondiale con il Brasile nel 1994. A raccontarlo sono numerosi protagonisti del mondo giallorosso: da Giuseppe Giannini a Cafu, passando per Vincent Candela e Damiano Tommasi, fino all’allenatore Fabio Capello. Le loro parole si intrecciano a quelle di dirigenti, giornalisti e tifosi, componendo un mosaico ricco e autentico.

Con oltre 400 presenze in giallorosso e un posto nella Hall of Fame del club, Aldair è ancora oggi considerato uno dei difensori più eleganti della sua generazione. Il documentario ne celebra la grandezza sportiva, ma soprattutto l’umanità e il legame indissolubile con Roma. Prodotto da Grøenlandia e Sky Italia e distribuito da Nexo Studios, "Aldair. Cuore giallorosso" rappresenta anche l’esordio di Godano nel mondo del documentario, confermando la sua capacità di raccontare storie profonde e universali.

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