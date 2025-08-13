Alda D’Eusanio, l'attacco durissimo a Mara Venier: “Gabriele Corsi ha fatto bene” L’opinionista ha criticato anche i nuovi palinsesti della tv italiana, poi gli auguri a Barbara D’Urso in Rai: “Sono stati ingrati, sono felice per lei”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Alda D’Eusanio si racconta a 360 gradi. Con 40 anni di carriera alle spalle, infatti, la conduttrice ed opinionista abruzzese ha fatto il punto del suo percorso e della tv italiana in generale in una lunga intervista a FanPage, non risparmiando critiche a nessuno. D’Eusanio ha anche rivelato di non essere in buoni rapporti con Mara Venier: scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Alda D’Eusanio e la critica alla tv: da Rai a Mediaset

Alda D’Eusanio ha lasciato il segno per oltre 40 anni di televisione e, intervistata direttamente dalla ‘sua’ Tollo da FanPage, ha parlato del presente e del futuro del piccolo schermo. La conduttrice e opinionista abruzzese non ha usato troppi giri di parole per criticare apertamente la situazione attuale della tv, ‘bloccata’ nella tradizione, come confermato dai palinsesti annunciati per la prossima stagione: "Non c’è niente di nuovo. Mediaset fa gli stessi programmi, la Rai fa gli stessi programmi". D’Eusanio ha fatto l’esempio dell’access prime time della tv di Stato e del Biscione, dove Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna ha lanciato con largo anticipo la sfida a Stefano De Martino: "I soliti quiz. Niente di nuovo, voglio dire. Non è che Gerry Scotti sia questo personaggio nuovo. De Martino, se non altro, ha offerto un modo per farsi guardare, era un personaggio inedito. Quindi un po’ di curiosità c’era a vedere come se la cavava con Affari Tuoi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I rapporti gelidi con Mara Venier e gli auguri a Barbara D’Urso

Da Stefano De Martino a Sigfrido Ranucci fino a Giovanni Floris, Alda D’Eusanio ha parlato di tantissimi volti di punta del piccolo schermo nostrano. Sempre senza troppi filtri, l’opinionista classe 1950 che scrisse La Vita in Diretta si è soffermata anche sul ‘caso’ Domenica In, dove Gabriele Corsi ha dato forfait e non affiancherà Mara Venier come co-conduttore nella prossima stagione del programma: "Ha fatto benissimo (…) Da un lato non capisco perché ci sia bisogno di una co-conduzione, la Venier va benissimo da sola. Poi conoscendo il carattere di Mara, guai andarle a pestare la coda. Ci rimani avvelenato come minimo". D’Eusanio non si è nascosta e ha confessato di non essere affatto in buoni rapporto con ‘zia Mara’ ("Non ci siamo simpatiche) e di avere avuto attriti con lei in passato: "Certamente. Chi è che non ne ha avuti con Mara?".

Alda D’Eusanio ha infine commentato l’approdo di Barbara D’Urso in Rai, dove sarà concorrente di Ballando con le Stelle, come annunciato da Milly Carlucci. "Mi fa felice, è stata trattata malissimo e in modo scorretto" ha raccontato l’ex conduttrice, ‘pungendo’ Pier Silvio Berlusconi e Mediaset: "Barbara D’Urso è una che ha portato molta acqua al mulino di Mediaset, per cui essere cacciata come hanno fatto con lei è veramente una cosa ingrata. C’è dell’ingratitudine. L’azienda con lei è stata veramente non magnanime, ingrata. E sono felice che la Rai le ridia questa possibilità, anche se le dà la possibilità di una concorrente, non di una protagonista".

Potrebbe interessarti anche