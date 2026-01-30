Trova nel Magazine
Jannik Sinner beffa il Nove, niente Alcaraz-Djokovic gratis in TV: chi trasmette la finale degli Australian Open

Domenica 1° febbraio 2026 a Melbourne va in scena l’ultimo atto del primo Grande Slam della stagione, ma il match non sarà in chiaro: dove vederlo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Doppia beffa per l’Italia del tennis. Con la sconfitta di Jannik Sinner in semifinale, infatti, la finalissima degli Australian Open che vedrà il faccia a faccia tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic non andrà in onda in chiaro. Come di consueto, la diretta sarebbe stata garantita solo con atleti italiani in campo e, con Sinner fuori dai giochi, la finale di domenica 1° febbraio 2026 resterà un’esclusiva Eurosport. Scopriamo quindi dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Alcaraz-Djokovic: dove vederla in diretta tv e streaming (domenica 1° febbraio 2026)

Con l’incredibile vittoria su Alexander Zverev in semifinale, Carlos Alcaraz è approdato in finale agli Australian Open e sogna ora di aggiungere in bacheca l’ultimo torneo del Grande Slam mai vinto finora in carriera. Si è spento con la sconfitta contro Novak Djokovic, invece, il sogno di Jannik Sinner di fare tripletta a Melbourne. Sarà dunque il serbo a vedersela col numero uno al mondo nella finalissima in programma nella mattinata di domenica 1° febbraio 2026. Il match sarà visibile in diretta in tv sui canali Eurosport – Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD – disponibili in streaming (tramite smart tv o dispositivi mobili) per tutti gli abbonati a HBO Max e Discovery+ o DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Appuntamento a partire dalle ore 9:30 italiane.

  • 9:30 Alcaraz-Djokovic | in onda su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD; streaming su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision o Prime Video Channels

Australian Open 2026, il sogno infranto di Sinner e la beffa della diretta sul Nove

Il cammino di Jannik Sinner verso uno strorico tris agli Australian Open – come detto – si è spento a un passo dalla finale. Dopo avere ‘approfittato’ del ritiro di Lorenzo Musetti ai quarti, infatti, Novak Djokovic è riuscito nell’impresa e ha battuto il tennista altoatesino (3-6, 6-4, 4-6, 6-4, 6-4 il risultato), raggiungendo il numero uno al mondo Carlos Alcaraz nella finalissima di domenica. Si tratta – come anticipato – di una beffa doppia per gli appassionati di tennis. In caso di presenza di atleti italiani, infatti, la finale sarebbe stata come di consueto trasmessa gratis su Nove. Senza Sinner in campo, tuttavia, la diretta in chiaro non sarà garantita.

