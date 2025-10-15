Alberto Tomba, cosa fa oggi dopo l’oblio: nuovo lavoro e vita rivoluzionata (senza moglie) Il campione di sci italiano ha tentato la strada del cinema nei primi anni Duemila. Poi la scoperta di nuove passioni e il ritorno alle origini, sui colli bolognesi.

Ospite questa sera a This is me, su Canale 5, Alberto Tomba si è ritirato dallo sci nel lontano 2000. È seguita un’avventura sfortunata nel mondo del cinema, diverse ospitate in tv e il ritorno alle origini sui colli bolognesi. Nel frattempo, l’ex campione ha anche coltivato una passione genuina per il vino ed è riapparso sul piccolo schermo come protagonista di un documentario Netflix. E non sono mancate, negli anni, le voci su possibili flirt, come quello con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Alberto Tomba, la vita dopo il ritiro e il nuovo lavoro

Dopo il ritiro nel 2000, Alberto Tomba ha tentato la strada dello spettacolo con un passaggio lampo (molto sfortunato) al cinema. È stato protagonista nel film "Alex, l’Ariete", che non ha riscosso successo al botteghino, spingendo l’ex campione a dedicarsi ad altro. Negli anni Duemila non sono mancate le ospitate tv, i ruoli da commentatore sportivo e da testimonial di eventi per la sua amata Emilia-Romagna. Ma dal decennio scorso, Tomba ha progressivamente abbandonato le luci della ribalta, per dedicarsi ad altre passioni e nuove sfide.

L’ex sciatore è così diventato sommelier, ha iniziato a scrivere e a curare prefazioni ed edizioni di opere dedicate al mondo dello sci. Un breve ritorno sul piccolo schermo è avvenuto poi nel 2021, quando Tomba è stato ospite del Festival di Sanremo al fianco di Federica Pellegrini – con annessi pettegolezzi su una possibile liaison. Nel 2023, invece, Alberto è stato protagonista di un apprezzatissimo documentario Netflix – "Alberto Tomba: vincere in salita" – interamente dedicato alla sua carriera sportiva e al suo difficile rapporto con la stampa e i media.

Gli amori di Alberto Tomba e il ritorno alle origini

Oggi Tomba è tornato a vivere sulle colline fuori Bologna, dove coltiva la sua passione per il vino, e ha fondato l’associazione benefica "Laureus". Sulla sua vita sentimentale vige intanto il massimo riserbo, anche se pare che al momento l’ex campione non sia impegnato con nessuna donna. Negli anni, sono stati tanti i nomi accostati allo sciatore, da Federica Pellegrini ad Anna Valle, passando per la ‘collega’ Deborah Compagnoni e per l’unico flirt reso ufficiale, quello giovanile con Martina Colombari. L’amore con l’ex Miss Italia non è durato, come ha raccontato lo stesso campione candidamente: "Eravamo semplicemente giovani…ci volevamo molto bene ma tra me e Martina è semplicemente finita. Succede".

Ora Tomba ha trovato una dimensione tutta sua, ma ammette che "innamorarsi dopo i 50…è tremendamente difficile". Eppure non è detto che il futuro non gli possa riservare altre sorprese. Anche sul fronte amoroso.

