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Alberto Stasi libero, i suoi amori dopo Chiara Poggi e il caso di Garlasco: da Alessandra a Serena, cosa farà ora

Dopo anni lontano dai riflettori e una lunga vicenda giudiziaria, ripercorriamo alcuni dettagli sulla vita sentimentale di Alberto Stasi e sul suo possibile futuro professionale.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di concedere ad Alberto Stasi la scarcerazione e l’affidamento ai servizi sociali ha riportato al centro dell’attenzione mediatica uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi decenni. Mentre si continua a parlare degli sviluppi giudiziari legati all’omicidio di Chiara Poggi, molti si chiedono come sia cambiata la vita dell’ex fidanzato della giovane negli anni trascorsi dopo il delitto e durante la detenzione.

Garlasco, gli amori di Alberto Stasi: Serena, la prima dopo Chiara

Il primo nome emerso dopo la morte di Chiara è stato quello di Serena. La sua comparsa accanto ad Alberto Stasi risale al 2009, quando lui si presentò in aula durante il processo di primo grado. La presenza della ragazza attirò immediatamente l’attenzione dei cronisti e dell’opinione pubblica. Di lei, tuttavia, si è sempre saputo molto poco. Serena ha scelto infatti di mantenere un profilo estremamente riservato, evitando interviste e apparizioni pubbliche. La relazione rappresentò comunque il primo segnale di una vita che, almeno sul piano personale, stava cercando di riprendere il proprio corso nonostante il peso della vicenda giudiziaria.

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Alessandra e le discusse dichiarazioni

Qualche anno più tardi, nel 2012, il nome associato ad Alberto Stasi divenne quello di Alessandra. I due vennero fotografati insieme durante una vacanza in Liguria e la loro relazione finì rapidamente sulle pagine dei settimanali. A differenza di Serena, Alessandra si trovò anche a parlare pubblicamente del compagno. In alcune occasioni lo descrisse come una persona riservata e profondamente segnata dall’esposizione mediatica che aveva accompagnato il caso per anni. Le sue dichiarazioni fecero discutere, ma non modificarono il corso degli eventi giudiziari. La relazione sarebbe poi terminata prima della condanna definitiva arrivata nel 2015. Da allora, sulla vita sentimentale di Stasi è calato un silenzio quasi assoluto. Non sono infatti emerse informazioni certe riguardo ad altre compagne o relazioni successive.

Al di là degli aspetti strettamente giudiziari, le relazioni di Stasi hanno spesso alimentato dibattiti e polemiche. Per una parte dell’opinione pubblica, il fatto che avesse intrapreso nuove storie sentimentali dopo la morte di Chiara è stato motivo di discussione, mentre altri hanno ritenuto naturale il tentativo di ricostruire una normalità personale in un contesto tanto complesso.

Che lavoro potrebbe fare oggi Alberto Stasi fuori dal carcere

Oggi, con il ritorno alla libertà, si apre inevitabilmente anche il capitolo del futuro professionale. Negli ultimi anni Stasi aveva già ottenuto la possibilità di lavorare all’esterno del carcere svolgendo attività amministrative e contabili. Successivamente era arrivato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’amministrazione presso l’azienda che lo aveva accolto durante il percorso di reinserimento. Proprio per questo motivo, l’ipotesi più plausibile è che continui a lavorare nel settore amministrativo-contabile, ambito nel quale ha maturato esperienza concreta negli ultimi anni. Un percorso che potrebbe consentirgli di ricostruire gradualmente una quotidianità lontana dalle aule di tribunale e dall’attenzione costante dei media.

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