Alberto Sordi Secret, il ritratto inedito che il pubblico non ha mai visto: cosa si nascondeva dietro quella maschera diventata immortale Il docufilm di Igor Righetti racconta l’uomo dietro la maschera: infanzia, amori, segreti, fragilità e aspetti inediti della vita privata dell'attore romano.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Tutti noi lo ricordiamo per i film e l’immensa bravura che lo contraddistingueva. Ma c’è un Alberto Sordi che il pubblico non ha mai conosciuto: quello dei silenzi, delle case blindate, degli amori mai confessati a nessuno. Dopo il trionfo nei festival internazionali e 36 premi conquistati in giro per il mondo, il film documentario scritto dal cugino Igor Righetti, Alberto Sordi Secret, sbarca finalmente su Prime Video Italia. Un viaggio nell’intimità di un uomo che aveva chiesto di essere raccontato solo dopo la morte, tra ricordi di famiglia inediti e testimonianze che riscrivono l’immagine pubblica dell’attore italiano più amato. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Alberto Sordi Secret, di cosa parla il docufilm in arrivo su Prime Video

Alberto Sordi Secret, il docufilm scritto e diretto da Igor Righetti, cugino e biografo dell’attore, arriva su Prime Video Italia dopo un percorso che lo ha portato nelle sale, al Festival del Cinema di Roma e sui mercati internazionali. L’opera, già disponibile anche in diversi Paesi, è stata presentata nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, attori, personalità dello spettacolo, giornalisti e influencer. Il progetto, realizzato senza finanziamenti pubblici e sostenuto da partner privati, ha ottenuto 36 riconoscimenti in Italia e all’estero, tra cui il New York Film & Cinematography Awards come miglior docufilm.

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Alla base del lavoro c’è il libro Alberto Sordi segreto, scritto dallo stesso Righetti, che ha trasformato ricordi familiari, fotografie, materiali d’archivio e testimonianze in un racconto cinematografico dedicato alla dimensione meno conosciuta dell’attore. Igor Righetti ha raccontato: "Nel docufilm nulla è fiction, frutto di fantasia: attingo ai ricordi vissuti in prima persona e a quelli tramandati da mio padre Alessandro e da mio nonno Primo, zio di Alberto, attraverso episodi della vita familiare vissuti assieme a lui."

Alberto Sordi Secret, l’uomo dietro il personaggio

Il docufilm sceglie di concentrarsi soprattutto sugli anni dell’infanzia e dell’adolescenza di Sordi, arrivando fino al suo ritorno a Roma a 17 anni, e propone una ricostruzione attraverso scene d’epoca, testimonianze di amici e conoscenti e e materiali privati. Tra le persone che contribuiscono al racconto figurano Pupi Avati, Rosanna Vaudetti, Elena de Curtis, Patrizia e Giada de Blanck, Sabrina Sammarini, Piera Arico, Fiona Bettanini, Tiziana Appetito, Alessandro Canestrelli, Jason Piccioni, Cecilia Gremese, Rino Barillari e Luca Colantoni, insieme ad altre personalità del cinema, della televisione e dello spettacolo. Il racconto entra nella quotidianità dell’attore, affrontando temi come il rapporto con la famiglia, gli affetti, gli amori, la passione per le case e gli animali, il legame con la nobiltà, le sue abitudini e alcune fragilità lontane dall’immagine pubblica.

Per Federico Mollicone, il lavoro permette di superare gli stereotipi e di avvicinarsi alla persona che si celava dietro il personaggio: "Penetrando nella rigorosa riservatezza con cui Alberto Sordi ha sempre difeso la propria sfera personale e superando ogni superficialità e ogni facile stereotipo, questo docufilm ci consegna il ritratto denso e commovente di un uomo nella sua genuinità, permettendoci di rintracciare le radici umane della sua grandezza artistica". L’obiettivo dichiarato da Righetti è anche quello di trasmettere la memoria di Sordi alle nuove generazioni: "Perché raccontare l’uomo che si nascondeva dietro la maschera del grande attore significa anche comprendere meglio il suo cinema." Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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