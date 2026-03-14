Un premio (da Oscar) per Simona Ventura e l'omaggio a Patrizia De Blanck: cosa succede Si terrà sabato 14 marzo l’evento per la consegna del premio internazionale, ricevuto in passato anche da Premi Oscar che hanno fatto la storia del cinema.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Oggi, 14 marzo 2026, lo storico Teatro Titano della Repubblica di San Marino ospiterà la cerimonia di premiazione dell’Alberto Sordi Family Award 2026, il riconoscimento ideato dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino e biografo dell’indimenticabile attore. Un premio che negli anni ha acquisito un peso specifico enorme nel panorama dei riconoscimenti italiani e internazionali: tra i premiati delle edizioni passate figurano anche i Premi Oscar Colin Firth, Helen Mirren, Matt Dillon e Robert Moresco, ma anche Gina Lollobrigida, il regista Pupi Avati e molti altri. Insomma, un appuntamento straordinario, degno di una serata di gala hollywoodiana, che quest’anno vedrà tra i personaggi premiati anche l’iconica Simona Ventura. Non mancherà poi un omaggio a Patrizia De Blanck, "l’ultima leonessa della Tv", scomparsa di recente. Ecco tutti i dettagli.

Alberto Sordi Family Award 2026: premiate Ventura, Pascale e Squaglia

Quest’anno saranno 11 le personalità insignite del riconoscimento, figure di rilievo nazionale e internazionale nel panorama dello spettacolo, dell’informazione e della cultura, insieme ad eccellenze della Repubblica di San Marino. Tra i nomi già annunciati spiccano tre protagoniste: Simona Ventura, volto storico della televisione italiana, Chiara Squaglia, inviata del programma Striscia la Notizia, e Francesca Pascale, attivista per i diritti civili e degli animali. Il premio che riceveranno si comporrà di un prezioso bassorilievo dorato, realizzato dal maestro orafo Massimo Palombo, che rappresenta il vigile Otello Celletti, celebre personaggio interpretato da Sordi nel 1960.

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Patrizia De Blanck, l’omaggio all’Alberto Sordi Family Award 2026

Nel corso della cerimonia sarà previsto anche un momento di grande commozione: l’omaggio alla contessa Patrizia De Blanck, scomparsa di recente. Una perdita che ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano, e che Igor Righetti ha avvertito in modo profondamente personale. Il loro era un legame che andava ben oltre la semplice frequentazione professionale: i due erano infatti grandi amici da molti anni.

La sua ultima apparizione pubblica di rilievo era stata proprio all’interno del docufilm Alberto Sordi secret, dove la contessa aveva raccontato la sua storia d’amore vissuta nel 1970 con l’Alberto nazionale: un legame intenso, trasformato poi in un’amicizia rimasta fino all’ultimo. Non a caso, Patrizia era stata premiata con l’Alberto Sordi Family Award già nel 2021, a conferma del legame strettissimo con il suo ideatore. Domani, sul palco del Teatro Titano, Patrizia De Blanck tornerà idealmente a casa, in quel mondo dello spettacolo e della cultura che aveva attraversato da protagonista assoluta, con la sua lingua tagliente, la sua eleganza aristocratica e una vitalità che verrà sempre ricordata.

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