Alberto Matano e la Rai: qual è il futuro di La Vita in Diretta e la certezza su Domenica In Il volto de La Vita in Diretta sarebbe pronto al grande salto, come erede naturale di Mara Venier. Ma per lui i vertici starebbero pensando ancora più in grande.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Alberto Matano, e il suo futuro in tv, restano al centro di uno dei passaggi più interessanti e delicati della prossima stagione Rai. Il nome del conduttore de La Vita In Diretta circola infatti con insistenza come ‘papabilissimo’ per la successione a Domenica In, dove Mara Venier è data in uscita. Non pare, tuttavia, che Viale Mazzini sia intenzionata a rinunciare al suo apporto nel daytime con lo storico programma che lo ha fatto crescere. E voci di corridoio parlano addirittura di un terzo (inedito) show da affidare a Matano in prima serata. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Alberto Matano, la crescita in Rai e la certezza su Domenica In

Negli ultimi anni, Alberto Matano si è ritagliato un ruolo centrale nel pomeriggio della rete ammiraglia, diventando uno dei volti più affidabili e invidiati della Rai. La Vita in Diretta ha consolidato un’identità precisa, capace di intercettare costantemente pubblico e risultati – spesso battendo sonoramente Canale 5 –, e molto di questo si deve alle qualità di Matano.

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Ecco perché il suo nome, oggi, è al centro esatto delle discussioni sul dopo Mara Venier a Domenica In. Secondo quanto filtrato finora, Matano sarebbe il candidato più naturale a raccogliere l’eredità della ‘zia’, una soluzione che tra l’altro avrebbe anche il favore della stessa conduttrice. Tra i due, infatti, esiste un rapporto personale molto intimo, costruito nel tempo dentro e fuori dallo schermo – Mara ha pure sposato Alberto con lo storico compagno Riccardo Mannino.

Ma al di là dei legami umani, la possibile successione viene letta soprattutto come una promozione meritata sul campo, quasi il riconoscimento di un percorso professionale già ampiamente consolidato. Per la Rai, affidare Domenica In a Matano significherebbe puntare su un volto forte, popolare e capace di garantire continuità a uno dei contenitori più delicati del palinsesto. E di certo il margine di errore sarebbe quasi inesistente.

La Vita in Diretta resta centrale (ma c’è una terza via)

Nonostante le indiscrezioni sul passaggio a Domenica In, una cosa comunque resta chiara: Matano non lascerà La Vita in Diretta. La Rai non sembra intenzionata a toccare una formula che funziona, e che negli anni ha dimostrato grande tenuta nella fascia pomeridiana. E non è certo un fattore da poco, perché cambia totalmente la lettura complessiva del futuro di Alberto. Per lui l’azienda non starebbe preparando un semplice trasferimento, ma un ‘upgrade’ notevole con il doppio onere di dover guidare due show centrali nei piani dei vertici.

Accanto a Domenica In e La Vita in Diretta, si parla poi di un’ulteriore opportunità per il conduttore. Cioè un programma in prima serata, ipoteticamente collocato al mercoledì. L’idea è ancora in fase di valutazione e non esistono conferme ufficiali, ma l’ipotesi testimonia la fiducia che la Rai continua a riporre in Matano. Ovviamente, gestire tre programmi sarebbe complicato anche per un professionista abituato a carichi importanti come lui. Per questo lo scenario dovrà essere valutato con attenzione, prima di trasformarsi in un progetto concreto. Il tempo però c’è.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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