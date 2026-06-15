Alberto Matano in prima serata, retroscena e mossa Rai sul nuovo programma di ‘emotainment’. Cosa sappiamo Stando alle ultime indiscrezioni, il conduttore di Vita in Diretta potrebbe essere in trattativa per un programma serale completamente originale. Ecco di dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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È bastato un breve messaggio testuale, apparso in questi giorni durante i programmi di Rai 1, per scatenare il toto-ipotesi sulle intenzioni di Viale Mazzini. Il testo, che faceva riferimento a un casting per "fare una sorpresa ad una persona importante della tua vita", è stato dapprima collegato a un ipotetico ‘scouting’ di storie per lo show Surprise. Programma che però sarebbe stato messo in pausa nei corridoi dell’azienda, come anticipato giorni fa dal portale Affaritaliani. Ecco allora la seconda ipotesi, più suggestiva ma altrettanto complessa, che chiamerebbe in causa il conduttore Alberto Matano. E una prima serata su Rai 1 davvero di prim’ordine. Vediamo qui sotto i dettagli.

Alberto Matano, l’ipotesi sul nuovo show in prima serata Rai 1

A mettere in moto la macchina delle supposizioni è stato, come detto, un messaggio apparso sui canali Rai: "Vuoi fare una sorpresa ad una persona importante della tua vita? Chiama il nostro nuovo programma Tv". Subito è stato ipotizzato un riferimento al remake di Carramba che sorpresa, di cui si parlava da mesi, potenzialmente affidato a Barbara D’Urso. Ma dato che quella strada sembra al momento impraticabile, il progetto in questione doveva per forza essere un altro.

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Da qui la possibilità avanzata da Affaritaliani: che cioè si tratti di un nuovo programma di emotainment in discussione nei corridoi Rai. A quanto pare, l’idea originale avrebbe voluto uno show da piazzare il mercoledì sera su Rai 1, qualcosa di fresco e nuovo su argomenti di attualità vicini alle persone. Per questo, sembra che fossero già state interpellate case di produzione importanti come Fremantle ed Endemol. Proprio per sondare la fattibilità dell’impresa.

Un’impresa che tuttavia sarebbe parsa fin da subito complessa. O meglio, da ponderare e lavorare bene, quindi non pronta per essere implementata già nel prossimo autunno. Motivo per cui il mercoledì sera sarebbe stato affidato a Carlo Conti e al suo Tale e Quale Show.

Il ‘salto’ di Matano (in attesa di Domenica In)

Eccoci allora al punto finale. Appurata la complessità del progetto, il principale candidato a condurlo resterebbe comunque Alberto Matano. Presentatore ormai affermatissimo, grazie agli ottimi risultati al timone di Vita in Diretta, avrebbe dalla sua anni di esperienza e il desiderio naturale di un ‘salto’ in prima serata su Rai 1. Per lui un programma serale di emotainment sarebbe l’ideale, in attesa che si chiarisca il futuro di Domenica In (al momento ancora in mano a Mara Venier). La partita in ogni caso resta aperta. E il messaggio misterioso apparso su Rai 1, con tanto di numeri di telefono da contattare, resta la prima dimostrazione di questi nuovi lavori in corso. Per costruire cosa, esattamente, lo scopriremo a breve.

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