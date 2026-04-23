Alberto Matano oltre Domenica In: “Promosso in prima serata”, il retroscena che fa traballare Federica Sciarelli Il conduttore di Vita In Diretta sarebbe a un passo da un nuovo show nello slot del mercoledì sera. Ma a pagarne il prezzo sarebbero il colleghi, compreso De Martino.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Alberto Matano si prepara a una stagione televisiva che potrebbe cambiare radicalmente il suo peso specifico in Rai. Non solo Domenica In, dove il conduttore de La Vita in Diretta è ormai dato per favorito alla successione di Mara Venier: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i dirigenti della tv pubblica starebbero pensando di affidargli anche uno show in prima serata su Rai 1, nella serata del mercoledì. Una doppia promozione che, se confermata, lo trasformerebbe in uno dei volti centrali della prossima stagione dell’ammiraglia. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Rai, il problema del mercoledì e il ‘nodo’ dei fondi

Il mercoledì sera di Rai 1 è da anni uno slot trascurato, lasciato a film in replica e fiction poco attrattive. Una scelta non casuale, dato che la rete ammiraglia ha accuratamente evitato di ‘disturbare’ Rai 2 e Rai 3 negli ultimi tempi, per lasciare campo libero a Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, ma anche al fenomenale STEP di Stefano De Martino. Il risultato, però, è che Rai 1 il mercoledì sera spesso naufraga negli ascolti. L’esempio più recente è quello di Sister Act 2: andato in replica ieri sera, non ha superato nemmeno l’11% di share. Numeri che non possono lasciare indifferenti i vertici di Viale Mazzini.

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Il nodo, secondo recenti indiscrezioni di AffariItaliani.it, sarebbe però di natura economica. Le risorse per costruire un nuovo show sull’ammiraglia non sarebbero immediatamente disponibili, motivo per cui l’idea sarebbe quella di spostare il budget attualmente destinato a un programma di intrattenimento del lunedì o del martedì di Rai 2, per investirlo nella serata del mercoledì di Rai 1. Una mossa di razionalizzazione interna che, se attuata, libererebbe risorse sufficienti per un prodotto seriale di una decina di puntate, più alcune serate evento sparse nel calendario autunnale e invernale.

Alberto Matano verso la prima serata

Ed è qui che entra in gioco Alberto Matano. Il timoniere de La Vita in Diretta, che da anni garantisce ascolti solidi e costanti su Rai 1, sarebbe il nome in cima alla lista per condurre questo nuovo (ipotetico) show del mercoledì sera. Una promozione che avrebbe una sua logica precisa: Matano ha dimostrato di saper coinvolgere il pubblico, ha un rapporto consolidato con i telespettatori dell’ammiraglia e la sua (papabile) ascesa al soglio di Domenica In lo rende già un’operazione di sistema pensata con una certa coerenza. Aggiungere una prima serata settimanale sarebbe il passo successivo naturale.

Il rischio per Sciarelli e la partita con Mediaset

L’eventuale approdo di Matano al mercoledì sera avrebbe però delle conseguenze. La prima riguarda Federica Sciarelli: Chi l’ha visto?, su Rai 3, ha sempre beneficiato di una Rai 1 in sordina in quella serata. Un programma competitivo sull’ammiraglia cambierebbe le carte in tavola, erodendo potenzialmente una parte del pubblico che oggi sceglie la rete di viale Mazzini più per abitudine che per convinzione. La seconda conseguenza riguarda Mediaset, che proprio il mercoledì ha ottenuto grandi risultati in questa stagione, e che si troverebbe a fare i conti con una Rai 1 finalmente combattiva in uno slot fino ad oggi ‘regalato’. I giochi sono decisamente aperti, in ogni caso. E a dare le carte stavolta potrebbe essere proprio Alberto Matano.

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