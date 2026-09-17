Alberto Matano, giurato ufficiale a Ballando con le stelle. La condizione di Milly Carlucci: “Basta padre Ralph”
Il conduttore di Vita In Diretta è stato annunciato a TG1Talks, podcast condotto da Giorgia Cardinaletti. Ma la padrona di casa del dance show ha fatto una precisazione fondamentale.
Ora si può dire. Alberto Matano sarà uno dei nuovi giurati al tavolo di Ballando con le Stelle 2026. Dopo i rumors insistenti delle ultime settimane, l’annuncio definitivo è arrivato oggi nel corso di TG1Talks, il podcast del TG1 condotto da Giorgia Cardinaletti. Il conduttore di Vita in Diretta passerà quindi dal ruolo di giudice del tesoretto a quello (più impegnativo e divisivo) di giudice al tavolo dello show. A confermarlo è stata la stessa Milly Carlucci, con una chiamata in diretta proprio all’amico e collega in Rai. Ma la padrona di casa ha posto una ‘condizione’ molto importante. Ecco qui sotto tutti i particolari.
Alberto Matano, l’ufficialità come giurato di Ballando con le stelle
Inizierà sabato 3 ottobre 2026, in prima serata su Rai 1, la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Orfana di Selvaggia Lucarelli e di Fabio Canino al tavolo dei giurati, ma ricca di piacevoli sorprese, tra cui il nuovo ruolo affidato al presentatore di Vita in Diretta Alberto Matano. L’ufficialità del suo coinvolgimento è arrivata solo oggi, durante la puntata di TG1Talks condotta da Giorgia Cardinaletti, che ha ospitato per l’occasione proprio Matano.
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In quel frangente, Alberto è stato raggiunto dalla chiamata di Milly Carlucci. E innanzitutto ha provato a giustificarsi per la quantità di rumors che si erano diffusi negli ultimi giorni: "Era un segreto, io non ho parlato con nessuno". Milly l’ha creduto sulla parola, e ha proseguito con l’annuncio più atteso: "La notizia è che Alberto abbandona profumo di saggezza. Troviamo un profumo di aggressività, perché io ti chiedo di entrare a far parte della giuria. Quindi ti chiedo di lasciare il ruolo, come dici tu, di padre Ralph, padre consolatore di tutti i peccatori, e di diventare invece uno dei nostri very aggressive giurati".
"Speriamo di essere all’altezza", è stata la replica di Matano. Che in effetti ci ha abituati a un lato conciliatorio e accogliente, e dovrà forse affilare gli artigli per provare a competere con la verve sia dell’uscente Selvaggia Lucarelli che di Canino.
Il cast e i ballerini di Ballando con le stelle 2026
Nel frattempo, i giochi sono chiusi per quanto riguarda cast e ballerini che scenderanno in pista. Il primissimo giorno di allenamento ha regalato emozioni e momenti virali, con Aurora Ramazzotti protagonista di un siparietto con il maestro Nikita Perotti, e Jimmy Ghione entusiasta per il suo esordio al fianco di Anastasia Kuzmina. Ecco qui sotto l’elenco completo dei vip e dei professionisti in gara quest’anno:
- Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli
- Alessandro Matri e Giada Lini
- Andy Díaz Hernández e Gioia Giovanatti
- Anna Safroncik e Leonardo Lini
- Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti
- Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli
- Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina
- Manuela Moreno e Carlo Aloia
- Massimo Ghini e Valentina Fiorini
- Monica Guerritore e Luca Urso
- Noemi Bocchi e Giovanni Pernice
- Ornella Muti e Pasquale La Rocca
- Riccardo Rossi e Elisa Terrasi.
Le loro evoluzioni sul palco, più o meno memorabili che siano, verranno giudicate da Alberto Matano e dagli altri giurati storici del programma. L’attesa per gli appassionati è altissima. E Milly Carlucci incrocia le dita, sperando che le sue scelte, al tavolo e in pista, si rivelino ancora una volta azzeccate.
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