Alberto Matano, giurato ufficiale a Ballando con le stelle. La condizione di Milly Carlucci: “Basta padre Ralph” Il conduttore di Vita In Diretta è stato annunciato a TG1Talks, podcast condotto da Giorgia Cardinaletti. Ma la padrona di casa del dance show ha fatto una precisazione fondamentale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ora si può dire. Alberto Matano sarà uno dei nuovi giurati al tavolo di Ballando con le Stelle 2026. Dopo i rumors insistenti delle ultime settimane, l’annuncio definitivo è arrivato oggi nel corso di TG1Talks, il podcast del TG1 condotto da Giorgia Cardinaletti. Il conduttore di Vita in Diretta passerà quindi dal ruolo di giudice del tesoretto a quello (più impegnativo e divisivo) di giudice al tavolo dello show. A confermarlo è stata la stessa Milly Carlucci, con una chiamata in diretta proprio all’amico e collega in Rai. Ma la padrona di casa ha posto una ‘condizione’ molto importante. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Alberto Matano, l’ufficialità come giurato di Ballando con le stelle

Inizierà sabato 3 ottobre 2026, in prima serata su Rai 1, la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Orfana di Selvaggia Lucarelli e di Fabio Canino al tavolo dei giurati, ma ricca di piacevoli sorprese, tra cui il nuovo ruolo affidato al presentatore di Vita in Diretta Alberto Matano. L’ufficialità del suo coinvolgimento è arrivata solo oggi, durante la puntata di TG1Talks condotta da Giorgia Cardinaletti, che ha ospitato per l’occasione proprio Matano.

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In quel frangente, Alberto è stato raggiunto dalla chiamata di Milly Carlucci. E innanzitutto ha provato a giustificarsi per la quantità di rumors che si erano diffusi negli ultimi giorni: "Era un segreto, io non ho parlato con nessuno". Milly l’ha creduto sulla parola, e ha proseguito con l’annuncio più atteso: "La notizia è che Alberto abbandona profumo di saggezza. Troviamo un profumo di aggressività, perché io ti chiedo di entrare a far parte della giuria. Quindi ti chiedo di lasciare il ruolo, come dici tu, di padre Ralph, padre consolatore di tutti i peccatori, e di diventare invece uno dei nostri very aggressive giurati".

"Speriamo di essere all’altezza", è stata la replica di Matano. Che in effetti ci ha abituati a un lato conciliatorio e accogliente, e dovrà forse affilare gli artigli per provare a competere con la verve sia dell’uscente Selvaggia Lucarelli che di Canino.

Il cast e i ballerini di Ballando con le stelle 2026

Nel frattempo, i giochi sono chiusi per quanto riguarda cast e ballerini che scenderanno in pista. Il primissimo giorno di allenamento ha regalato emozioni e momenti virali, con Aurora Ramazzotti protagonista di un siparietto con il maestro Nikita Perotti, e Jimmy Ghione entusiasta per il suo esordio al fianco di Anastasia Kuzmina. Ecco qui sotto l’elenco completo dei vip e dei professionisti in gara quest’anno:

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli

ed Erica Martinelli Alessandro Matri e Giada Lini

Andy Díaz Hernández e Gioia Giovanatti

Anna Safroncik e Leonardo Lini

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina

Manuela Moreno e Carlo Aloia

Massimo Ghini e Valentina Fiorini

Monica Guerritore e Luca Urso

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Riccardo Rossi e Elisa Terrasi.

Le loro evoluzioni sul palco, più o meno memorabili che siano, verranno giudicate da Alberto Matano e dagli altri giurati storici del programma. L’attesa per gli appassionati è altissima. E Milly Carlucci incrocia le dita, sperando che le sue scelte, al tavolo e in pista, si rivelino ancora una volta azzeccate.

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