Alberto Matano trasloca dalla Rai a Netflix: la mossa a sorpresa con Amendola e Gerini che sorprende i fan de La Vita in Diretta Il conduttore cambia casa e approda su Netflix: nel finale del film Fuori La Verità compare nei panni di se stesso, con un inaspettato cameo televisivo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Chi segue ogni pomeriggio La vita In Diretta su Rai 1 potrebbe rimanere spiazzato nel vedere Alberto Matano comparire sul grande schermo, o meglio, sul piccolo schermo di Netflix. Il conduttore calabrese, volto istituzionale del pomeriggio della rete ammiraglia Rai, fa una fugace apparizione in Fuori La Verità, film tutto italiano diretto da Davide Minnella, che dopo l’uscita nelle sale italiane il 6 novembre 2025, è sbarcato sulla piattaforma di streaming diventando rapidamente una delle black comedy più viste in Italia. Matano appare nel finale del film nelle vesti di se stesso, in un segmento ambientato proprio a La Vita In Diretta. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Fuori La Verità, Alberto Matano e il cameo nel film con Gerini e Amendola: trama e cast

Cosa ci fa Alberto Matano su Netflix? Tranquilli, non ha lasciato la Rai e il pubblico de La Vita In Diretta può tirare un sospiro di sollievo. Il conduttore della rete ammiraglia della TV di Stato appare in un cameo nel film Fuori La Verità e, adesso, vi spieghiamo di cosa parla. Questa black comedy racconta la storia della famiglia Moretti, composta dai genitori cinquantenni Carolina ed Edoardo e dai loro tre figli Flavio, Prisca e Micol. Sembrano una famiglia come tante, ma sotto la superficie si nascondono tensioni, bugie e verità taciute troppo a lungo. La loro occasione di riscatto (o di rovina) arriva con la partecipazione a un nuovo game show televisivo che promette un milione di euro a chi saprà rispondere con assoluta sincerità: la regola è una sola, dire sempre la verità. A guidare il programma è Marina Roch, nota presentatrice che si trova in un momento di crisi della sua carriera, conduttrice cinica e determinata, pronta a spingersi oltre ogni limite pur di mantenere alto l’audience. Nel cast, troviamo:

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Claudio Amendola (Edoardo)

Claudia Gerini (Carolina)

Leo Gassmann (Flavio)

Claudia Pandolfi (Marina Roch)

Eleonora Gaggero

Alice Lupparelli

Massimo Wertmüller

Filippo De Carli

Sara Drago

Lorenzo Richelmy

Curiosità sul film Fuori la Verità

Presentato alla 20esima Festa del Cinema di Roma, il film è uno sguardo impietoso sulle derive narrative e rappresentative della televisione contemporanea, quando cannibalizza sentimenti e valori. Il regista Minnella ha attinto al suo background come autore di noti programmi della TV lineare, tra cui Affari tuoi, I soliti ignoti, La vita in diretta, Caduta libera, Grande Fratello VIP e L’isola dei famosi: un mondo televisivo, dunque, conosciuto in quasi tutte le sue sfaccettature. La presenza di Matano nel finale non è quindi casuale, ma una scelta precisa e ironica: il conduttore più riconoscibile del pomeriggio Rai diventa il simbolo vivente di quella televisione "normale" con cui i Moretti, dopo il tritacarne del reality, devono fare i conti.

Prodotto da Italian International Film e PiperFilm insieme a Netflix, Fuori La Verità è attualmente tra i film più visti sulla piattaforma in Italia. Ovviamente, se volete vederlo, basta collegarvi sulla piattaforma e accedere con le vostre credenziali. Per Matano, che dal 2020 conduce da solo La Vita In Diretta, l’apparizione su Netflix resta comunque una cosa rara che lo ha portato, anche se per poco, fuori dalla casa madre Rai.

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