Alberto Angela e De Martino, le stelle della Rai cantano con Liberato: il loro ruolo (sorprendente) nel nuovo album Liberato ha scelto di puntare su Alberto Angela e Stefano De Martino, presenti nel suo ultimo album, Radio Liberato, in attesa di esibirsi allo Stadio Diego Armando Maradona

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Mettersi in gioco facendo un’attività diversa rispetto a quella a cui siamo abituati a fare? Perché no, o almeno questa sembra essere la risposta che a questa domanda che hanno dato due volti Tv amatissimi, che siamo soliti vedere in vesti del tutto opposte tra loro. Si tratta di Stefano De Martino e Alberto Angela, che hanno accettato una sfida particolare, ma entusiasmante, trasformarsi per la prima volta in cantanti.

Alberto Angela e Stefano De Martino diventano cantanti grazie a Liberato: il progetto

Alberto Angela e Stefano De Martino hanno certamente stili di conduzione e trasmissioni differenti, ma in entrambi i casi sono riusciti a entrare nel cuore del pubblico e a ottenere sempre ottimi ascolti, anche se può sembrare strano vederli in un ambito diverso rispetto alla loro comfort zone.

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L’idea è venuta a Liberato, noto cantautore napoletano, che ha scelto di puntare su di loro nel suo ultimo album, "Radio Liberato", uscito oggi, sabato 9 maggio 2026. Si tratta della quarta opera dell’artista, che si preannuncia davvero variegata, per questo in grado di catturare una fetta ampia di appassionati, con l’apporto di diversi nomi interessanti, non necessariamente cantanti, tra cui spiccano appunto i due conduttori Rai.

Il volto di "Ulisse" ha prestato la sua voce per la canzone "Sibilla", mentre il padrone di casa di "Affari Tuoi" ha il compito di aprire e chiudere l’Lp, nel ruolo di conduttore della fantomatica Radio Liberato, nei brani "Vuje me facite ascì pazz’"e "Finale". Questa mossa ha inevitabilmente fatto pensare alla possibilità di vedere Liberato tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2027, che vedrà al timone proprio De Martino, anche se è certamente prematuro avere certezze su questo.

I due conduttori non sono però le uniche "guest" presenti nel disco. Tra queste possiamo citare la star di "Mare Fuori" Maria Esposito, chiamata a leggere il testo di "Alessandro Magno", Calcutta, che canta "Me staje appennenn’ amò", mentre Iosonouncane reinterpreta "Gaiola".

Le notizie positive per i fan di Liberato, che non ha mai voluto svelare né il suo vero nome né il suo vero volto, non sono però finite qui. Il 5 giugno prossimo, infatti, si esibirà in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la sua città, grande opportunità che arriva per la prima volta nella sua carriera e di cui si sente evidentemente orgoglioso. Non è detto che in in quell’occasione non possano essere al suo fianco anche il conduttore napoletano e il giornalista.

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