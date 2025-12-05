Alberto Angela incanta tutti su Rai 3: “Mi emozionerò”. Poi la pazza idea con Geppi Cucciari: “Sarebbe una bomba”
L’ospitata del conduttore e divulgatore scientifico a Splendida Cornice è stata un trionfo, social in delirio: “Meno male che ci sei Alberto”
Alberto Angela strega tutti. Ospite di Geppi Cucciari nella puntata di ieri giovedì 4 dicembre 2025 di Splendida Cornice, il conduttore e divulgatore scientifico per presentare il suo nuovo libro Cesare e parlare dello speciale Stanotte a Torino, in programma il prossimo 25 dicembre su Rai 1. La sua ospitata, però, è andata ben oltre ed è stata un vero e proprio trionfo della cultura e non solo, mandando in delirio i social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Alberto Angela a Splendida Cornice da Geppi Cucciari
Nella puntata di ieri giovedì 4 dicembre 2025 a Splendida Cornice la padrona di casa Geppi Cucciari ha accolto la solita carrellata di ospiti, da Benedetta Porcaroli (che ha presentato il film Il rapimento di Arabella) a Francesca Inaudi, direttamente dal cast della nuova serie di Rai 1 L’altro ispettore, fino all’attrice Ottavia Piccolo. In studio è poi arrivato Alberto Angela, per presentare il suo libro su Giulio Cesare e lo speciale Stanotte a Torino che condurrà il prossimo 25 dicembre in prima serata su Rai 1. "Ave Alberto" ha subito scherzato Geppi Cucciari in riferimento al nuovo libro del suo ospite. "Un uomo che da una parte somiglia a James Bond, ma dall’altra è un uomo normale, pieno di debiti, che non riesce a dormire la notte. Questo lo mostra esattamente come è: una persona molto simile a noi in tante cose" ha raccontato Angela parlando di Cesare, prima che la conduttrice del programma inquadrasse il QR code in copertina col telefono. "Alberto Angela vorrebbe accedere alla tua fotocamera…" ha scherzato Geppi, tra le risate generali: "Ehi ehi ehi corri un po’ troppo Alberto!".
Spazio poi a Stanotte a Torino, lo speciale in onda su Rai 1 a Natale. "Il 25 dicembre, quella sera con i parenti, la tombola, avete già fatto tutto. Quella sera io vi prendo e vi porto a scoprire Torino di notte" ha promesso Alberto Angela, spiegando: "Io sono di lì, ma più ci rimani e più lei ti accoglie. Vedremo tante cose, dal museo egizio, la sindone, l’autoritratto di Leonardo Da vinci, la mole antonelliana, il museo del cinema. Torino ha questa capacità di guardare nel futuro. Poi a torino sono nati il tramezzino, il grissino, gianduiotto, il cremino, ci sono tante storie da raccontare e noi lo faremo nella pace della Torino che dorme… anche se faceva molto freddo". Infine le domande del pubblico, alle quali il divulgatore scientifico ha risposto con sincerità: "Cosa volevo fare da bambino? Esattamente quello che facevo prima di fare tv, il paleontologo". E sul servizio dei suoi sogni mai realizzato: "Una cosa mi sarebbe piaciuta farla, ma chiaramente è impossibile: volevo fare un reportage sulla Luna".
La reazione dei social: il trionfo di Angela
L’ospitata di ieri di Alberto Angela a Splendida Cornice – come detto – ha mandato in visibilio il web, dove il conduttore e divulgatore scientifico è amatissimo. In tanti si sono giù detti in attesa dello speciale di Natale su Rai 1: "Torino è una città meravigliosa (…) non vedo l’ora di farmela raccontare da Alberto Angela", "Ste prime immagini di Stanotte a Torino… arte, bellezza, tutto", "Grazie. Lo vedrò e come sempre mi emozionerò, amplierò le mie conoscenze, godrò della bellezza" si legge sui social, dove in tanti hanno ringraziato Angela ("Sempre divino, grazie Alberto", "Meno male che ci sei Alberto!", etc.) e lanciato anche un’idea di collaborazione fissa con Geppi Cucciari: "Ma che bello sarebbe un programma condotto da Geppi e Angela", "Geppi e Alby Angela best couple della cultura Italiana", "Comunque un programma condotto da Alberto e Geppi sarebbe una bomba".
