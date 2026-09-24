Alberto Angela, stop allo speciale dal Colosseo: “È giusto così”. La Rai ferma tutto dopo la tragica morte dell’operaio "Alberto Angela racconta Giulio Cesare" era previsto il 27 settembre su Rai1. La decisione arriva dopo la morte di Andrea Moretti, l’operaio di 22 anni precipitato durante i lavori al Colosseo.

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La serata speciale "Alberto Angela racconta Giulio Cesare" prevista al Colosseo cambia improvvisamente programma. L’appuntamento di Rai 1, che avrebbe dovuto andare in onda domenica 27 settembre, è stato rinviato dopo la tragedia che ha coinvolto Andrea Moretti, il giovane operaio di 22 anni morto durante i lavori per il nuovo impianto di illuminazione dell’Anfiteatro Flavio. La Rai ha deciso di interrompere le riprese e, al momento, non ha indicato una nuova data per la messa in onda.

Alberto Angela racconta Giulio Cesare, riprese sospese: la decisione della Rai

Lo speciale era in fase di realizzazione proprio in questi giorni, ma l’incidente avvenuto all’interno del Colosseo ha portato alla sospensione delle attività. La Rai ha ufficializzato la decisione attraverso un comunicato, confermando anche che l’appuntamento inizialmente fissato per il 27 settembre non sarà trasmesso.

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Questo il comunicato integrale dell’azienda:

"La Rai comunica la sospensione delle attività di riprese relative alla serata evento di Alberto Angela, in programma in questi giorni, a seguito del grave incidente avvenuto nel cantiere del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, che ha causato la morte di Andrea Moretti. La messa in onda dell’evento, prevista domenica prossima 27 settembre, è posticipata a data da destinarsi. La Rai e la produzione esprimono il più profondo cordoglio e la propria vicinanza ai familiari della vittima."

Alberto Angela, il messaggio dopo la morte di Andrea Moretti

Alla decisione della Rai si è aggiunto il messaggio personale di Alberto Angela. Il divulgatore ha spiegato direttamente perché, dopo quanto accaduto, sia stato deciso di fermare l’evento. Nelle sue parole, pubblicate sul profilo Instagram del conduttore, emerge soprattutto il dolore per una vita spezzata a soli 22 anni e il richiamo alla sicurezza di chi ogni giorno lavora.

"Domenica prossima 27 settembre sarebbe dovuta andare in onda su Rai1 la serata evento dal Colosseo dedicata a Cesare. Dopo aver saputo della tragica scomparsa di Andrea Moretti, abbiamo deciso di rimandare tutto a data da destinarsi. È giusto così. La scorsa notte, mentre tutti noi eravamo impegnati nella vita di tutti i giorni, la sua si è improvvisamente spenta. Proprio nel Colosseo".

Angela ha poi raccontato quanto lo abbia colpito sapere che a perdere la vita fosse un ragazzo della stessa età dei suoi figli:

"Non lo conoscevo, ma come voi ho letto delle sue passioni, dei suoi progetti, dei suoi sogni. A 22 anni se ne hanno tanti. Hai la vita davanti. La sua si è spezzata mentre stava lavorando. E questo ci impone di ricordare quanto ogni vita sia preziosa e debba essere protetta. Il Colosseo, simbolo universale della storia di Roma, racconta una civiltà costruita da generazioni di donne e uomini, ma ieri sera con questa tragedia ci ricorda un fatto purtroppo molto attuale: nessun lavoro dovrebbe costare la vita. Andrea aveva l’età dei miei figli. E questo mi ha scosso. Non lo conoscevo, ma è come se mi fosse familiare".

Nel finale del suo intervento, Alberto Angela ha voluto trasformare il ricordo del giovane operaio in un appello affinché la sicurezza sul lavoro rimanga una priorità:

"Vorrei che il suo ricordo non fosse solo una notizia tra le tante. Ma che fosse il ricordo di una persona, di un giovane, di qualcuno che avrebbe potuto darci ancora tanto. Il nome di Andrea, come quello di tanti altri come lui, ci deve accompagnare anche in un impegno concreto: fare tutto ciò che è possibile perché chi lavora torni a casa ogni sera dalle persone che ama. Ad Andrea, alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, va il nostro pensiero più sentito".

Quando andrà in onda lo speciale di Alberto Angela

Per il momento resta un punto interrogativo sulla nuova collocazione televisiva. La data del 27 settembre è infatti saltata e la Rai non ha ancora comunicato quando lo speciale dedicato a Giulio Cesare tornerà su Rai1.

L’unica certezza, al momento, è quella contenuta nel comunicato ufficiale: la messa in onda è posticipata a data da destinarsi. Bisognerà quindi attendere una nuova comunicazione dell’azienda per sapere quando il pubblico potrà finalmente assistere alla serata evento dal Colosseo.

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