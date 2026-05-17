Albano e Romina Power, l'annuncio dopo la "guerra mediatica". Cosa succederà in estate e in che rapporti sono ora Albano e Romina Power annunciano il tour dopo i conflitti dell'ultimo periodo. Ecco i loro rapporti oggi

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Albano e Romina Power sono stati sulle copertine dei più importanti giornali di gossip in questo periodo. Ancora una volta al centro del mirino, dopo anni dal loro divorzio, c’è stata una sorta di botta e risposta durato settimane. Degli episodi che sono stati dei veri e propri flasback, dato che sono ormai trascorsi decenni da quando gli ex coniugi si facevano la guerra a colpi di giornali.

Poi c’è stata la pace, il ritorno sul palco, l’inizio della relazione tra Albano e Loredana Lecciso. Tutto è sembrato essere però precipitato quando la stessa Power è andata ospite da Belve, il talk show Rai condotto ogni anno da Francesca Fagnani. In quella occasione, la cantante ha riaperto il vaso di Pandora e ha tirato – nuovamente – fuori argomenti sepolti, come quello che riguarda la scomparsa della figlia Ylenia o il momento della separazione dal marito Albano.

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Albano e Romina Power annunciano il tour dopo la "guerra" delle ultime settimane

Il cantante pugliese ha detto la sua in un’intervista rilasciata per Domenica In e, da quel momento, sono intervenute anche le figlie dell’artista. Jasmine Carrisi da un lato – insieme alla mamma Loredana Lecciso – e Cristel e Romina Jr dall’altro, le due ragazze nate dall’amore con Power. Nonostante gli scontri dell’ultimo periodo, sono state comunque annunciate le date del tour organizzato in Austria e che si terrà questa estate.

Gli ex coniugi saranno infatti i protagonisti di un evento musicale denominato Amore Italiano, a cui prenderanno parte anche Drupi e Pupo. Il settimanale Di Più ha inoltre annunciato che nel cast sono previsti anche i due figli Yari e Jasmine. Pare quindi che la famiglia Carrisi abbia già firmato un contratto che li vedrà impegnati per qualche mese in giro per l’Europa.

L’opinione dei figli di Albano sulla "guerra" tra Albano e Romina

Subito dopo le rispettive interviste rilasciate da Albano e Romina Power – quelle per Belve e Domenica In – sono intervenute le figlie del cantante. In primis Jasmine Carrisi, nel salotto televisivo de La Volta Buona di Caterina Balivo, ha fatto presente che il papà si è sentito ferito nell’orgoglio. Poi c’è stata l’ospitata di Romina Jr a Verissimo, dove ha detto ancora una volta che, a suo parere, i suoi genitori dovrebbero parlare delle proprie faccende in privato. Cristel Carrisi ha invece detto la sua sui social.

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