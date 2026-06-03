Al Bano snobbato al concerto del 2 giugno, lo sfogo: “L’ho pensato solo io”. Perché non c’era
Albano Carrisi ha protestato contro la sua assenza al concerto del 2 giugno organizzato da Sergio Mattarella e andato in onda su Rai 1.
Albano Carrisi non è stato invitato al concerto del 2 giugno, organizzato per celebrare l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Un evento andato in onda su Rai 1 e a cui hanno preso parte diversi personaggi del mondo dello spettacolo ma anche dello sport e della musica.
I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum – questo il titolo dell’evento – è stato svolto in Piazza del Quirinale e ha chiaramente visto la presenza di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Tra gli artisti che vi hanno preso parte ci sono stati anche Luca Zingaretti, Carolina Crescentini, Gianni Morandi, Annalisa e Paola Cortellesi che, con il film C’è ancora domani, è stata portatrice di un messaggio politico e sociale importante.
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Tra i presenti anche Roberto Bolle, Carlo Verdone, Claudio Baglioni, Toni Servillo, Fabrizio Gifuni, Cristiana Capotondi, Miriam Leone e Cesare Bocci. E ancora Cecilia Bartoli, Giuliano Sangiorgi, Luca Barbarossa, Paolo Fresu e Danilo Rea, Flavio Insinna e Luca Zingaretti. Il grande assente è invece stato Albano.
Albano non è stato invitato al concerto del 2 giugno: le sue parole
A commentare la sua assenza è stato proprio lo stesso cantante di Cellino San Marco che, durante un’intervista radiofonica rilasciata per il programma Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha rivelato a Nancy Brilli e Giorgio Lauro che non sarebbe stato presente al concerto organizzato da Sergio Mattarella e in onore degli 80 anni della Repubblica. Quel giorno, l’artista si è invece esibito in un concerto a Vasto ma lui stesso ha fatto sapere che si sarebbe aspettato un invito.
"Evidentemente però l’ho pensato solo io, non gli organizzatori" – ha continuato Carrisi, protagonista in questo periodo di numerosi gossip sulla faida in corso tra lui e l’ex moglie Romina Power – "Si sono dimenticati di me, che ci posso fare".
La polemica su De Gregori e l’opinione di Albano Carrisi
Nel frattempo, nel corso della stessa intervista, Albano si è anche lasciato andare sulle polemiche che stanno ultimamente interessando Francesco De Gregori, che ha appunto dichiarato che gli artisti non dovrebbero essere obbligati a parlare di tematiche sociali e civili. "Sono d’accordo" – ha fatto sapere lui – "è un fatto privato, non sei obbligato a fare quello che non senti, devi fare quello che ti senti. Io condivido in pieno il suo pensiero. Non accetto le imposizioni".
A proposito dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europa, ha invece detto che il popolo dovrebbe votare con un referendum, in modo da far decidere le persone su questo cambiamento importante.
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