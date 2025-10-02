Alba Rohrwacher su RaiPlay con un film dalle ‘alte temperature’: il cast è stellare Tra crisi climatica, caldo anomalo, dipendenze e sofferenza individuale, ecco un film veramente imperdibile: trama, cast e dove vederlo in streaming.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Alba Rohrwacher è da anni una delle attrici più amate e riconoscibili del cinema italiano e internazionale. Vincitrice di numerosi premi, l’attrice ha costruito una carriera fatta di scelte artistiche coraggiose, spesso lontane dai ruoli convenzionali. Nel 2023 è tornata sul grande schermo con Te l’avevo detto, film diretto da Ginevra Elkann, nel quale interpreta Caterina, una madre segnata da problemi di dipendenza e da una relazione difficile con il figlio, in un contesto narrativo originale e contemporaneo: una Roma soffocata da un’anomala e insopportabile ondata di calore in pieno inverno. Ecco tutto ciò che devi sapere sul film e dove vederlo in streaming.

Te l’avevo detto, il film che racconta una Roma ‘in fiamme’

Il film di Ginevra Elkann si apre con un presupposto veramente inquietante: è gennaio, ma una Roma già assopita da un caldo anomalo si trasforma presto in un forno opprimente. L’ondata di calore improvvisa diventa così simbolo e motore narrativo: in un fine settimana sospeso tra il giorno e la notte, il termometro sale, i corpi sudano, i segreti si caricano di tensione. Al centro delle storie che si intrecciano c’è Gianna, una donna ossessionata da un tradimento passato che riversa su Pupa, ex pornostar, la sua rabbia ferita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma troviamo anche Bill, un prete italo-americano con un passato legato alle dipendenze, che fatica a restare ancorato alla propria fede. Allo stesso tempo, Caterina cerca di recuperare un rapporto con il figlio che le è stato tolto, mentre combatte con l’alcolismo. Il marito ha ottenuto la custodia esclusiva del figlio e nega a Caterina il contatto. Il caldo, che cresce senza tregua, costringe ogni personaggio a uscire dalla propria zona di comfort e dalle proprie dipendenze.

In questa crisi corale, il prete Bill diventa un punto di congiunzione, Caterina cerca sollievo in lui, Frances, sorella di Bill, riemerge dopo anni, portandosi dietro le ceneri della madre. Ogni personaggio è sospinto dal caldo verso una resa o una verità e Roma stessa, avvolta da toni ocra e filtri polverosi, diventa un’entità ostile e affascinante che dissolve le menzogne individuali e rende visibile la fragilità umana.

Alba Rohrwacher in un film dal cast stellare

A impreziosire il film Te l’avevo detto troviamo un cast veramente stellare: accanto ad Alba Rohrwacher, che interpreta Caterina, troviamo Riccardo Scamarcio come suo marito e Andrea Rossi come suo figlio. A seguire vediamo Valeria Bruni Tedeschi nei panni di Gianna, Valeria Golino nel ruolo di Pupa, Danny Huston che interpreta Bill, Greta Scacchi nei panni di Frances e Sofia Panizzi nel ruolo della figlia di Gianna. Ognuno di questi interpreti dà vita a interpretazioni magistrali e profonde: è un cast che sa parlare il ‘linguaggio dell’anima’ e lo fa con credibilità, anche nei momenti più estremi.

Per chiunque volesse vederlo, il film Te l’avevo detto è attualmente disponibile per la visione gratuita in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche