Alba Rohrwacher vince la Coppa Volpi, il film su RaiPlay è straziante

L'attrice fiorentina regala una performance incredibile nei panni di una madre erosa dall'oppressione per il figlio, affiancata da un gigantesco Adam Driver

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

L’abbiamo amata in Perfetti Sconosciuti e ci ha fatto stringere il cuore in La Chimera e in Il Sol dell’avvenire. Ma, prima ancora, Alba Rohrwacher lasciava il segno per un film straziante, umano e decisamente attuale per quanto uscito nel 2014, che potete trovare in streaming senza costi su RaiPlay. Una performance commovente, la sua, e che le è valsa la prestigiosa Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Assieme a lei, nella pellicola diretta da Saverio Costanzo, un altrettanto splendido Adam Driver, premiato anche lui col medesimo premio.

Di cosa parla la trama di Hungry Hearts con Alba Rohrwarcher in streaming su RaiPlay

Mina (Rohrwacher) e Jude (Driver) si conoscono per caso nell’angusto bagno di un ristorante cinese. Da quel momento tra i due scocca la scintilla, che porta a una storia d’amore fatta di un matrimonio e un bambino. Mina, dopo la visita presso una veggente, si convince che suo figlio è speciale e che dovrà proteggerlo da ogni impurità. Per questo comincia a coltivare ortaggi sul balcone e per mesi non lo fa uscire, imponendo regole alimentari che ne impediscono la regolare crescita. Jude cerca come può di opporsi a questa situazione e porta il bambino di nascosto da un medico, che ne evidenzia la grave malnutrizione. Mina, tuttavia, cede solo in apparenza alle insistenze nel marito e il conflitto tra i due si fa di colpo acceso.

Le ansie e i patemi di una madre apprensiva

Mina è una donna gravata da grandi demoni interiori. Dimentica di essere tale, appunto donna, in funzione di un figlio che diventa totalizzante per la sua esistenza. Non ha scelto di diventare madre, ma quanto ciò accade la sua vita viene stravolta a tal punto da creare una perversione totale del legame materno. Alba Rohrwacher offre un’interpretazione viscerale, emotiva e credibile nella sua distorta umanità. Dall’altro lato della barricata c’è il Jude di Adam Driver, catturato anche lui in questa nevrosi collettiva che trasforma la casa in una prigione: per Mina e la sua mente, per il corpo del bambino che non cresce e per Jude e l’amore che prova per la moglie. Aiutato da una statura fisica oltre che attoriale, consente al film di raggiungere una grande credibilità.

Dove vedere Hungry Hearts in streaming

Se volete scoprire come si evolve la vicenda di Mina, Jude e del loro figlioletto, trovate Hungry Hearts con Alba Rohrwacher in streaming senza costi su RaiPlay.

