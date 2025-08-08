Trova nel Magazine
Alba Parietti tuona contro Lorella Cuccarini: "Un tentativo di mettermi in ridicolo". Che succede

Tra le due showgirl affiorano vecchi rancori sui tempi di Sanremo 1993, co-condotto accanto a Pippo Baudo: "Ero la strega cattiva".

A distanza di oltre 30 anni tra Lorella Cuccarini e Alba Parietti affiorano vecchi rancori. Correva infatti l’anno 1993 e sul palco del Festival di Sanremo le due donne affiancarono Pippo Baudo in due ruoli, e momenti, ben distinti: la ballerina sul palco con il conduttore, mentre l’altra al timone del DopoFestival. Già all’epoca i rumor parlarono di tensione dietro le quinte, cosa che ora pare più che confermata dal botta e risposa delle due protagoniste di quella che fu la 43esima edizione della kermesse.

In una recente intervista al Corriere della Sera, Cuccarini ha ricordato quei giorni confessando: "Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: ‘Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi'", riferendosi ovviamente alla collega che in quel particolare anno era anche la sua diretta rivale su Canale 5 (una al timone di Domenica In l’altra di Buona Domenica). La risposta piccata di Parietti non è tardata ad arrivare e su Instagram ha dettagliatamente replicato: "Si costruì un’immagine di me come "la strega cattiva" e di Lorella come "Biancaneve".

Alba Parietti replica a Lorella Cuccarini: la risposta piccata dopo ’30 anni’

Con una foto che la ritrae insieme a Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, in quel di Sanremo 1993, Alba Parietti ha risposto sui social a un’affermazione della collega rilasciata al Corriere, in cui la ballerina l’ha accusata di aver fatto polemica all’epoca. "Ero la ‘donna di rete’ di Raiuno, alla guida di Domenica In, mentre Lorella ricopriva lo stesso ruolo a Mediaset, conducendo il pomeriggio domenicale", ha esordito Alba sottolineando poi come fu ‘relegata’ alla conduzione del DopoFestival e mai invitata in nessuna delle serate: "Mi fu fatto capire, che la mia presenza non era gradita in nessuna delle cinque serate del Festival. (…) Fui esclusa sistematicamente anche da tutte le conferenze stampa con Lorella. (…) Non fu semplice ma una professionista deve saper gestire le difficoltà".

E ha poi concluso: "Trovo quindi curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all’epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici. Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo — assurdo — di mettermi in ridicolo.
Mi spiace perché è una collega che ho sempre ammirato e stimato moltissimo".

