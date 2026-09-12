Alba Parietti, 65 anni in bikini e senza filtri: “Sono una vecchia che non si rassegna”, la bordata agli haters
La showgirl torna a mostrarsi sui social e replica alle critiche sull’età e sull’aspetto: “Rassegnatevi anche voi, non mi educherete mai”.
Alba Parietti torna a mostrarsi in bikini sui social e, a 65 anni, risponde ancora una volta a chi si sente autorizzato a giudicare il suo aspetto. Il video, pubblicato su Instagram, la mostra in costume e senza filtri. Lei rivendica la propria vanità, ironizza sull’età e mette in chiaro che non ha alcuna intenzione di cambiare per compiacere gli altri.
"65 anni e la ‘vecchia’ non si rassegna… Rassegnatevi anche voi non mi educherete mai. Lasciate ogni speranza resterò vanitosa fin che avrò respiro. E nemmeno un filtrino a cui potervi attaccare… mannaggia. Cosa ci posso fare, non demordo, sono veramente un’impunita, una libera volpe, in un libero pollaio o ancora meglio ‘libera gallina in un non libero pollaio’ (cit Karl Marx)".
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Alba Parietti: "Sono una vecchia che non si rassegna"
Nel filmato Parietti scherza sul tempo trascorso e sul modo in cui, da giovane, guardava all’età adulta. Oggi, dice, il bilancio è decisamente diverso. La sua è una risposta a chi associa ancora l’età a un preciso modo di apparire, soprattutto quando si tratta di una donna:
"Ve lo voglio proprio dire tutta tutta tutta tutta. Se quando avevo 20 anni e pensavo di essere vecchia a 30 m’avessero detto che a 65 me la sarei cavata così, sarei stata contenta. Che vi devo dire? Sono van, vanitosa. Non resisto, non resisto. Sono una vecchia che non si rassegna. Rassegnatevi anche voi a questo fatto. Non mi educherete mai".
Ancora una volta al centro delle polemiche social
Quello con i commenti sui social è un confronto che Parietti conosce bene. Appena la scorsa settimana, per esempio, era diventata virale dopo aver pubblicato un video nel quale replicava agli utenti che, mentre lei affrontava sui social il tema del femminicidio di Lorena Isceri, avevano preferito soffermarsi sul suo aspetto fisico.
"Sono struccata e faccio cag*are, ma non mi interessa niente".
Il sostegno dei vip, da Monica Leofreddi a Sabrina Salerno
Come spesso accade, il post di Alba è rapidamente diventato virale, colleazionando centiniana di commenti. Tra questi, anche quelli di diversi vip che hanno applaudito la filosofia di vita (e la forma) della showgirl piemontese. "brava!!!!!!!", le ha scritto Sabrina Salerno. "La bellezza non passa mai", ha aggunto la cantante Mietta. Mentre Monica Leofreddi ha osservato: "Sei un mito ! E sei bellissima senza alcun dubbio". E infine, la chiosa eloquente di Taylor Mega: "Sempre la più figa".
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