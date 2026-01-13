Trova nel Magazine
Alba Parietti, un video svela il suo debutto lontana dalla TV: cosa farà (in abito da sera)

La piattaforma streaming ha pubblicato un video in esclusiva con la showgirl e la sua squadra di bodyguard in un programma assolutamente da non perdere.

Su Amazon Prime Video sta per tornare un programma che con la sua prima stagione ha conquistato davvero tutti. Parliamo di Red Carpet – Vip al tappeto, lo show in 4 episodi prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios che sarà disponibile in streaming su Prime Video da venerdì 23 gennaio 2026. Nelle ultime ore, la piattaforma ha pubblicato un video in esclusiva che rivela la presenza di Alba Parietti tra i protagonisti. Scopriamo di più su di lei e sugli altri Vip che parteciperanno a questa attesissima seconda edizione.

Red Carpet – Vip al tappetto, seconda edizione: cosa vedremo

Da venerdì 23 gennaio 2026 riparte in streaming su Prime Video lo show Red Carpet – Vip al tappeto, condotto da Alessia Marcuzzi con l’irriverente commento della Gialappa’s Band composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Anche in questa seconda stagione vedremo tre squadre di ‘bodyguard’ con la missione di scortare lungo tutto il percorso del red carpet, fino alla destinazione finale, cinque celebrities che non dovranno mai mettere piede fuori dal tappeto rosso. A rendere tutto molto complicato non mancheranno ovviamente imprevisti, ostacoli fisici, disturbatori e sfide lungo tutto il percorso. Ogni volta che il vip metterà un piede fuori dal red carpet, perderà uno dei bodyguard. Alla fine vincerà la squadra che riuscirà per prima a scortare la sua celebrity fino a destinazione.

Nel ruolo di guardie del corpo, che verranno divise in tre squadre, troveremo Gianluca Fubelli in arte ‘Scintilla’, Valentina Cardinali, gli Autogol, Alessandro Betti, Antonio Ornano, Alessandro Ciacci e Giulia Vecchio. Le cinque celebrities che invece si metteranno in gioco lungo il tappeto rosso allestito in un parco acquatico saranno Alba Parietti, Federica Nargi, Giulia Salemi, Pamela Prati e Flavia Vento.

Prime Video, la clip che svela Alba Parietti e la sua squadra

Nelle ultime ore, Prime Video ha pubblicato la prima clip esclusiva del programma, nella quale vediamo Alba Parietti come protagonista insieme alla sua squadra di bodyguard formata da Alessandro Ciacci, Antonio Ornano e Valentina Cardinali. La showgirl non rinuncia alla sua eleganza nemmeno in queste occasioni (e trattandosi di un red carpet non ha nemmeno tutti i torti) per questo la ritroviamo in gioco con uno splendido abito da sera, nero, monospalla e con scollatura asimmetrica, abbinato a gioielli preziosi perfettamente coordinati e gli immancabili tacchi. Insomma, un debutto davvero imperdibile che farà fare al pubblico grasse risate: dal prossimo 23 gennaio in esclusiva streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

