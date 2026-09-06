Alba Parietti e lo sfogo sui social: "Sono struccata e faccio cag*re, non mi interessa niente". La risposta (durissima) agli haters e il video virale
Alba Parietti si è sfogata sui social dopo alcuni commenti ricevuti dagli haters. Ecco cosa è successo
Alba Parietti è diventata virale con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. La showgirl si è infatti scagliata contro gli utenti che si sono soffermati sul suo aspetto fisico anziché sul femminicidio di Lorena Isceni, la donna di 45 anni che è stata uccisa dall’ex compagno Federico Vella e buttata da un cavalcavia dell’A1 a Barberino di Mugello.
Lo sfogo di Alba Parietti su Instagram e la risposta degli utenti
In queste ore sta circolando un video pubblicato da Alba Parietti sui social. La soubrette ha fatto presente che ci sono stati utenti del web che, anziché concentrarsi sulla vicenda di cronaca di cui si sta parlando molto in questi giorni, ha preferito parlare del suo aspetto fisico. "Sono struccata e faccio cag*are, ma non mi interessa niente", ha dichiarato lei.
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Un discorso che è subito terminato sul nascere, anche perché lei stessa ha voluto focalizzarsi sul femminicidio di Lorena Isceri e sull’inefficacia degli strumenti di protezione che sono oggi previsti dalla legge italiana.
Alba Parietti e la sua opinione sul bisogno di tutelare le donne vittime di violenza
Il padre di Lorena Isceri ha chiesto al Presidente della Repubblica e alle istituzioni una tutela per le donne vittime di violenza. "Se le forze dell’ordine non l’hanno potuta salvare, vuol dire che il braccialetto elettronico non ha utilità", ha esordito Parietti dopo aver parlato anche dei venti minuti di telefonata fatta dalla vittima dal bagagliaio dell’auto in cui è stata rinchiusa prima dell’uccisione. "Non serve a una mazza", ha continuato Alba parlando ancora una volta del braccialetto elettronico.
La showgirl ha quindi richiesto di cambiare la legislazione e di prendere esempio dal modello spagnolo, cioè quello basato su una maggiore tutela immediata già quando ci sono i primi segnali di violenza, sia psicologica che di stalking. "Quest’uomo chiede alle autorità competenti, chiede al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, di mettere in atto delle leggi che fermino questa mattanza prima, non dopo", ha detto Parietti parlando appunto del padre di Lorena Isceri.
E ancora: "Se c’è una minima violenza quest’uomo venga arrestato dopo uno schiaffo, non denunciato al primo schiaffo, no, arrestatelo al primo schiaffo, è diverso".
I commenti sul web
In seguito, Alba Parietti ha fatto presente che ci sono tanti commenti negativi sui suoi social. "Usando la violenza delle vostre offese e spesso siete donne", ha detto lei. Un utente ha infatti scritto: "Sarebbe meglio mettere un ottimo fondotinta sul collo". La conduttrice ha a quel punto replicato: "Davanti alla morte di una donna, le sue rughe non contano niente. Conta la sua vita. Conta la sua sicurezza. Conta ciò che lo Stato fa — o non fa — per proteggerla".
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