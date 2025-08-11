Alba Parietti, auguri (inattesi) alla Cuccarini dopo lo scontro: “Io sono una signora”. Lorella replica così Alba Parietti chiude la polemica esplosa sul Festival 1993 e fa gli auguri a Lorella Cuccarini, che ieri ha festeggiato 60 anni. Ecco la risposta della showgirl.

Scoppia la pace tra Alba Parietti e Lorella Cuccarini. Negli ultimi giorni, le due showgirl sono finite al centro di un vivace scambio social, riaccendendo vecchie tensioni legate al Festival di Sanremo 1993. La polemica, che ha animato il web e riportato alla luce antiche incomprensioni, sembrava destinata a proseguire ancora a lungo. E invece, in modo abbastanza inaspettato, è arrivato un gesto di distensione da parte della Parietti: un video di auguri per il compleanno della sua storica "rivale", che proprio ieri ha compiuto 60 anni.

Gli auguri di Alba Parietti a Lorella Cuccarini per i suoi 60 anni

Nonostante la recente discussione, Alba Parietti ha scelto di mettere da parte le divergenze e di celebrare un traguardo importante della collega. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video ironico ma al tempo stesso di gran classe, nel quale si rivolge direttamente alla Cuccarini:

"Polemica a parte, me lo stavo dimenticando ma siccome sono una signora, e sono comunque una signora che ci è già passata da questa tragedia che è prendere un anno in più e quindi arrivare a 60 anni, e invecchiare in questo Paese è una colpa, buon compleanno Lorella Cuccarini".

Nel filmato, Alba ha aggiunto un pensiero motivazionale legato all’età:

"Ricordati Lorella, sii fiera di questo traguardo perché una donna che è capace di dire la sua età è capace di tutto. Io lo sono, tu lo sei, noi lo siamo. Loro forse, quelli che rompono molto le pal*e con la nostra età, lo saranno. Ma non è detto. Forse anche loro si macchieranno di questa colpa, di avere 60 anni. Se ci arriveranno".

Il gesto è stato un segnale di apertura, se non proprio di riconciliazione, di Alba Parietti verso la Cuccarini, ed è stato commentato sul web da molti utenti che hanno elogiato la showgirl piemontese. C’è chi ha scritto: "Adoro sempre di più questa Donna", oppure: "Sei stata un amore, complimenti Alba Parietti: W tu e Lorella Cuccarini", e ancora: "Sante parole".

Festival di Sanremo 1993: il retroscena che ha riacceso la polemica

La miccia della diatriba si era accesa a seguito di un’intervista rilasciata da Lorella Cuccarini al Corriere della Sera, in cui, parlando dei suoi 60 anni, aveva riportato un episodio avvenuto a margine del Festival di Sanremo 1993, quando entrambe affiancarono Pippo Baudo:

"Alba fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male e le dissi: Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi", sono state le parole pronunciate da Lorella, seguite a stretto giro dalla replica social della Parietti.

Nel suo racconto, Alba aveva ricordato che la Rai inizialmente l’aveva scelta per affiancare Pippo Baudo sul palco dell’Ariston, ma che la decisione fu poi cambiata a favore della Cuccarini. Secondo la sua versione, fu confinata al Dopofestival, esclusa dalle serate principali e dalle conferenze stampa, mentre la collega partecipò a entrambi gli appuntamenti:

"Mi fu fatto capire che la mia presenza non era gradita, fui esclusa anche dalle conferenze stampa con Lorella… Io ero la strega cattiva, lei Biancaneve. Trovo curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all’epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici. Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo — assurdo — di mettermi in ridicolo.

La risposta di Lorella Cuccarini e il segnale di distensione

Se le parole di qualche giorno fa sembravano aver riacceso tensioni mai del tutto sopite, il video di auguri di Alba Parietti è arrivato con un timing provvidenziale per spegnere le polemiche. E proprio nella notte è arrivata la risposta di Lorella Cuccarini, che ha commentato il video scrivendo semplicemente: "Grazie Alba", accompagnando il messaggio con un cuore rosso, simbolo d’affetto. Un segnale breve ma significativo, che lascia intravedere una possibile tregua tra due delle protagoniste più iconiche della televisione italiana.

