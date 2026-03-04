Alba Parietti (troppo) diva a Sanremo: “Ho preteso rispetto per Serena Brancale”, dai capricci all’intervista fermata Dopo i rumors secondo i quali la Parietti si sarebbe resa protagonista di particolari ‘capricci’ al Festival, la diretta interessata ha deciso di replicare.

Il Festival di Sanremo 2026 è terminato da qualche giorno, ma le polemiche e i retroscena legati alla kermesse tendono inevitabilmente a durare molto di più. Negli ultimi giorni al centro del mirino troviamo proprio Alba Parietti, che ha partecipato al Festival in vesti di invita del programma La Vita in Diretta. A proposito di questo, il giornalista Pirrotta, tra le pagine di Vanity Fair, ha raccontato un particolare retroscena secondo il quale la Parietti avrebbe fatto molti ‘capricci’, richieste assurde e sarebbe addirittura arrivata a far piangere qualcuno durante la sua presenza a Sanremo. Accuse pesanti alle quali la showgirl ha immediatamente risposto: ecco cosa ha detto.

Alba Parietti (troppo) diva a Sanremo: "Ha mandato in tilt gli addetti ai lavori"

Come inviata del programma La Vita in Diretta, la showgirl Alba Parietti ha indubbiamente fatto un ottimo lavoro. Nel dietro le quinte, però, pare che non tutti abbiano apprezzato la sua presenza. Il giornalista Santo Pirrotta, tra le pagine di Vanity Fair, ha infatti affermato: "Ha fatto molto più che l’inviata. Ha fatto la diva. Tacchi e unghie affilate che solo le vere regine del piccolo schermo sanno permettersi. Dietro le quinte de La Vita in Diretta si sussurra che con non sia stato tutto rose e fiori: la showgirl avrebbe fatto richieste da star mandando in tilt gli addetti ai lavori, qualcuno ha anche pianto". Accuse che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno portato la stessa Alba Parietti a replicare a tono.

Alba Parietti risponde alle accuse: "Ho preteso rispetto per Serena Brancale"

Effettivamente, qualcosa nel dietro le quinte di Sanremo pare sia accaduto veramente. A fare chiarezza ci ha pensato proprio Alba Parietti che, a seguito delle pesanti accuse, è intervenuta sia nei confronti del magazine che sui social per replicare. "Se qualcuno mi ha vista alterata o imbizzarrirmi, è semplicemente perché, dopo cinque giorni in cui, nonostante la febbre, ho portato a casa collegamenti apprezzabili per Vita in Diretta, realizzando servizi all’altezza del contesto e del pubblico, in quell’occasione ho preteso che un’artista come Serena Brancale non venisse intervistata in una situazione inadeguata. Davanti a un bar pieno di gente che parlava, in piedi, senza luci, senza la giusta atmosfera, per un testo dedicato alla madre. Ho preteso con fermezza che l’artista fosse rispettata con una postazione adeguata".

La showgirl ha quindi sottolineato di aver fermato l’intervista in rispetto a Serena Brancale, trovando la situazione intorno a loro del tutto fuori luogo per poter parlare del delicato tema portato a Sanremo dalla cantante: "Ci sono momenti che richiedono rispetto, concentrazione, cura. Difendere questo non è un capriccio, è senso di responsabilità verso il programma per cui lavoro e verso l’artista che ho davanti. E se questo è essere capricciosa, io sono la donna più capricciosa del mondo".

