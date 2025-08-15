Alba Parietti, addio al compagno Fabio Adami: “Inutile insistere”, il motivo della separazione
La showgirl piemontese ufficializza la fine della relazione con Fabio Adami e svela: "Cerco ancora l'amore, ma ora sogno di diventare nonna"
Alba Parietti senza filtri. Dall’annuncio della fine dell’amore con Fabio Adami alle sue fragilità legate al tempo che passa, fino al grande desiderio che spera di realizzare a stretto giro, ovvero diventare nonna. La showgirl piemontese, una vita trascorsa in copertina tra successi professionali e gossip, si è confessata al Corriere della Sera: ecco cosa ha detto.
Alba Parietti, l’annuncio: "E’ finita con Fabio Adami"
Si parte con un annuncio relativo al suo compagno, Fabio Adami, il manager delle Poste con cui faceva coppia dal 2021. La loro storia d’amore è terminata: "Era arrivato il momento di prendere strade diverse. Alla nostra età un compagno deve essere un valore aggiunto", ha svelato Alba Parietti. Che poi ha aggiunto: "Quella tra me e Fabio è stata una grandissima passione, forse però non aveva basi solide. Eravamo troppo diversi. Detto questo, di lui non posso dire che bene: è un padre straordinario, un figlio esemplare e un grandissimo lavoratore". Resta il rammarico per aver chiuso una storia d’amore importantissima: "Avevo la sensazione netta di aver trovato una persona semplice, pensavo che nessun altro uomo mi avesse mai amato come lui. Ma quando capisci che i caratteri sono troppo diversi e i modi di intendere la vita pure, è inutile insistere. Per quanto mi riguarda è una storia chiusa". Poi, la confessione: "Ho capito quanto posso essere forte. Riprendere in mano la mia vita alla mia età mi spaventava. Anzi, mi ha sempre spaventato, pure a 40 e a 50 anni. Ho sempre avuto paura di invecchiare da sola".
Gli amori della sua vita: da Oppini a Cristiano De André
La conduttrice piemontese, poi, ha passato in rassegna i grandi amori della sua vita. "Non sono stata sfortunata in amore, al contrario. Sono sempre stata amatissima". "Gli uomini più importanti? Di sicuro il padre di mio figlio Francesco, Franco Oppini. Stefano Bonaga è stato il compagno che più mi ha fatto crescere intellettualmente. Con Christopher Lambert ho sperimentato la passione, come pure con Fabio. Con Cristiano De André ora siamo fratello e sorella. Tra l’altro, tutte le storie importanti le ho chiuse io. Ma non lo dico per farmene un vanto".
Alba Parietti e il sogno di diventare nonna
Tornata single a 64 anni suonati, Alba Parietti non ha certo intenzione di chiudere le porte all’amore: "Ho voglia di innamorarmi ancora, perché no? Non si è mai così felici come quando si è innamorati". Al momento, però, il suo sogno più grande riguarda la voglia di un nipotino: "Vorrei tanto che mio figlio Francesco e la compagna mi facessero diventare nonna, sarebbe il regalo più grande". Il tutto, senza nascondere i timori intimi dovuto al tempo che passa inesorabilmente: "Certo che ha paura di invecchiare, chi non ce l’ha? – ha detto la showgirl – Perché bisogna mentire a sé stessi? A chi piace ammalarsi, invecchiare, avere gli acciacchi? Però, quando ti dicono di invecchiare con dignità, bisogna che ci intendiamo su cosa voglia dire, perché ognuno deve poter scegliere la propria, di dignità. Per me significa mantenere l’avvenenza. Fa parte della mia fragilità".
