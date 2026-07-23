Alba Parietti rivela la sua cotta inaspettata e non si fa scrupoli: "So che è già occupato con Valeria Marini. Ma io ci provo" Alba Parietti parla della sua idea di amore, ricorda le relazioni più importanti e sorprende tutti con una battuta sul premier spagnolo Pedro Sánchez.

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Alba Parietti torna a raccontarsi senza filtri. Ospite del podcast di MowMag, la conduttrice ha ripercorso il suo rapporto con eros, seduzione e amore, alternando ricordi personali, riflessioni sulla propria vita sentimentale e qualche frecciatina che non è passata inosservata. Per Parietti il desiderio non è mai stato un tabù, ma c’è una condizione imprescindibile: l’amore. Nel corso della conversazione spiega infatti che, quando prova un sentimento autentico, non sente di avere particolari limiti nella sfera dell’intimità. Al contrario, precisa di non vivere il sesso come una necessità o come uno strumento per ottenere conferme.

L’amore prima di tutto: le confessioni di Alba Parietti

Nel podcast di MowMag, Alba Parietti racconta di aver sempre affrontato la propria vita sentimentale con estrema libertà, ma anche con una convinzione ben precisa. "Non ho mai avuto limiti. Se c’è una cosa che mi piace, mi piace. È divertente qualsiasi tipo di esperimento", afferma. Una frase che potrebbe sembrare provocatoria, ma che viene subito contestualizzata dalla stessa conduttrice. Parietti sottolinea infatti di non sentirsi una persona "assetata di sesso". Per lei, il desiderio nasce soprattutto dal coinvolgimento emotivo. "Quando sto con un uomo di cui sono molto innamorata non ho limiti", spiega, aggiungendo però di non avere bisogno dell’eros per sentirsi apprezzata o rassicurata. Preferisce, piuttosto, sentirsi amata senza dover rincorrere continue conferme. Nel corso dell’intervista ripercorre anche il ricordo della sua prima esperienza sentimentale, vissuta quando aveva appena 14 anni con un ragazzo più grande, di cui racconta di essere stata profondamente innamorata. Nonostante il tempo che passa, la conduttrice dimostra di vivere questa dimensione con grande leggerezza. A 65 anni scherza infatti sul fatto di non avere alcuna intenzione di "chiudere la boutique", prendendo in prestito una celebre espressione di Amanda Lear e lasciando intendere che, in amore, tutto può ancora succedere.

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La battuta su Sánchez e Valeria Marini: la cotta di Alba Parietti

Tra i momenti più divertenti dell’intervista c’è quello dedicato alla politica. Alla domanda su quale sia oggi il politico più affascinante, Alba Parietti non ha esitato a fare un nome: Pedro Sánchez. La risposta, però, è stata accompagnata da una battuta che ha immediatamente attirato l’attenzione. "Mi piace Sánchez, devo dire la verità, tantissimo", dice sorridendo. Poi aggiunge: "So che è già occupato con Valeria Marini. Io ci provo". Un riferimento ironico ai rumor che nei mesi scorsi avevano accostato la showgirl al premier spagnolo. L’intervista diventa così l’ennesima dimostrazione di quanto Alba Parietti continui a costruire il proprio personaggio pubblico sul mix di autoironia, sincerità e provocazione. Più che le singole confessioni sull’intimità, colpisce il modo in cui affronta questi temi: senza cercare lo scandalo a tutti i costi, ma rivendicando la libertà di parlare di desiderio e sentimenti con naturalezza, anche a 65 anni. Ed è forse proprio questo l’aspetto più interessante della sua intervista: normalizzare argomenti che spesso, soprattutto quando riguardano le donne mature, vengono ancora raccontati con imbarazzo o stupore.

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