Alba Parietti, botta e risposta (infuocato) con Lucrezia Lante della Rovere. Cos’è successo La showgirl ha risposto via social, dopo una frase infelice pronunciata dall'attrice nel corso di un'ospitata a La Volta Buona. E il web si è già schierato nettamente.

Volano parole grosse tra Alba Parietti e Lucrezia Lante della Rovere. A iniziare la disputa è stata l’attrice, che ieri a La Volta Buona si è lasciata scappare una frase decisamente infelice sulla Parietti. Così oggi, tramite il suo profilo social, la showgirl ha deciso di rispondere per le rime. Durissime le accuse di Alba, che ha anche detto espressamente di aspettarsi delle scuse dalla della Rovere. Ma non è chiaro se dall’altra parte ci sia la volontà di ricucire. Ecco i dettagli.

Alba Parietti, la replica infuocata a Lucrezia Lante della Rovere

Tutto è iniziato nel salotto pomeridiano de La Volta Buona, su Rai 1. Ieri, lunedì 8 settembre, tra gli ospiti di Caterina Balivo era presente anche Lucrezia Lante della Rovere. Che senza preoccuparsi delle conseguenze delle sue parole ha affermato: "In amore sono esigente, non sono Alba Parietti che si innamora ogni cinque minuti". E ovviamente, l’uscita ingenerosa dell’attrice non ha lasciato indifferente la diretta interessata.

Oggi, infatti, Alba Parietti è intervenuta via social con uno sfogo pesantissimo. Ha pubblicato prima uno screenshot delle parole di Lucrezia, tratto da un articolo di Fanpage. E poi ha aggiunto parole di fuoco: "Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta".

Ma l’intervento di Alba non si è certo esaurito qui. "Ho 64 anni, è vero", ha proseguito la showgirl, "ma gli amori importanti nella mia vita sono stati pochi, profondi e significativi. Sono capace di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti ‘di passaggio’. Per questo trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita. Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva".

La richiesta di scuse e l’amarezza di Alba Parietti

Il post della Parietti si è poi concluso con una richiesta secca ed esplicita: "Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. lo non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. I sentimenti e i conseguenti dolori, emozioni e sofferenze sono una cosa seria per tutti. Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto".

Al momento, nessuna risposta è pervenuta da parte di Lucrezia Lante della Rovere. Ma un breve intervento distensivo basterebbe a calmare le acque e il web, che è decisamente schierato tutto dalla parte di Alba.

