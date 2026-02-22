Al Bano, la bordata a Romina: "Sapevo che prima o poi sarebbe finita. Con Loredana Lecciso tante burrasche, ma io amo le sfide" Il cantante di Cellino San Marco ospite di Silvia Toffanin domenica 22 febbraio lancia frecciate alla ex e racconta i 25 anni d'amore con la Lecciso

A poche ore dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, Silvia Toffanin ospita un grande vecchio della musica leggera italiana, ovvero Al Bano, nella puntata di domenica 22 febbraio di Verissimo.

Al Bano a Verissimo, le bordate a Romina Power

Dopo aver parlato di vari argomenti, Silvia Toffanin manda in onda il video dell’intervista fatta qualche tempo fa a Romina Power, mentre parlava di Al Bano, dicendo, tra le altre cose che, secondo lei, l’amore, quando c’è stato, rimane per sempre: "L’amore rimane sempre? Non sono molto d’accordo", risponde Al Bano indirettamente alla ex moglie: "Lei ha deciso così (di separarsi ndr), io ho dovuto rispettare la sua decisione, ho dovuto assaporare la medicina strana che non dormivo nella notte. Che brutto momento, io tutto pensavo meno che sarebbe finita quella favola, non è stato facile sopportarlo , e per fortuna poi è arrivata una nuova primavera. Ho dovuto attendere anche sostenendo la psicologia dei miei figli, non è stato facile per niente".

Sulla famosa battuta del ritocchino che avrebbe suggerito di farsi alla ex, risponde: "Lei, Romina mi ha insegnato il sense of humor, avrò detto un ritocchino, ma che c’è di strano. Lei ha detto che dovrebbe fare un ritocchino nel cervello….grazie, ma secondo te?"

E ancora, Romina Power ha detto che Felicità non la rifarebbe perché la trova una canzone banale, ed ecco la risposta pronta: "Quante ne vorrei canzoni banali così, ci sono milioni di persone che dopo 42 anni ancora amano quella canzone. Una volta mi disse perchè io canto da sola e non succede niente e quando cantiamo insieme è successo? Perché io ho naso, sono nato del popolo, so quali sono le canzoni di successo, nel mondo. E felicità sia".

E ancora, un’altra bordata a Romina Power: "Lei è nata in una famiglia in cui ognuno aveva alle spalle due o tre divorzi, io pensavo durerà un anno, tre mesi questo matrimonio, però non volevo perdermi nemmeno mezz’ora perché era un feeling straordinaria, vivevo con una carica emotiva quotidiana incredibile, quindi io sapevo prima o poi il divorzio sarebbe arrivato, ma non credevo che sarebbe successo dopo tanti anni, e invece nella vita bisogna aspettarsi di tutto".

Dopo Romina Power però, nella vita di Al Bano è arrivata Loredana Lecciso, di cui dice: "Con Loredana abbiamo avuto tante burrasche, ma io non volevo rovinare per nessun motivo questa famiglia, lei aveva delle remore nei miei confronti, ma sulla famiglia lei è stata ed è tuttora straordinaria. Con lei sono rinato, perché a me le sfide piacciono. Sono 25 anni che siamo insieme, un quarto di secolo!"

"Vi sposerete?" chiede Silvia Toffanin, e il cantante risponde: "Mentalmente lo siamo già, a me il matrimonio fa un po’ paura, ma se si dovrà fare per motivi di sicurezza, lo farò".

Infine, il capitolo Sanremo, racconta Al Bano: "Ho la sanremite acuta, quando ero piccolo e arrivava Sanremo era un Natale pagano, una fonte di pura energia, un regalo perchè al mio paese non c’era nient’altro, solo duro lavoro. Se io mi ritrovo oggi questa energia è perchè mio padre mi ha cancellato la parola ozio dall’esistenza. Sanremo per me ero importante. Sono stato da Amadeus che ci fece cantare con Morandi e Ranieri dicendo che l’anno dopo avrei cantato la mia canzone in concorso. Io mi sono fidato. L’anno dopo invece i patti non sono stati rispettati. Con il signor Carlo Conti abbiamo sentito la canzone in ufficio, lui mi ha fatto i complimenti, poi dopo 15 giorni sento la liste dei cantanti di quest’anno di Sanremo e io non c’ero. Un po’ di educazione, nei rapporti tra umani…ma perchè? Per dire ‘ho escluso Al Bano? Non mi hai escluso, nè te nè nessuno".

