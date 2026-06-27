Al Bano (finalmente) sposerà Loredana Lecciso, la svolta in TV dopo 26 anni: "La donna che ho sempre voluto" Ospite di Storie al Bivio di Sera, Al Bano conferma la volontà di sposare Loredana Lecciso dopo 26 anni insieme e rivela il sogno di un concerto per la pace a Mosca.

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Per anni ha evitato di sbilanciarsi, lasciando che fossero indiscrezioni e supposizioni ad alimentare il dibattito sul suo futuro sentimentale. Ora, però, Al Bano Carrisi cambia registro e rompe gli indugi, annunciando quello che fino a poco tempo fa sembrava soltanto un’ipotesi remota. Il cantante pugliese, che con Loredana Lecciso condivide una storia d’amore lunga oltre un quarto di secolo, parla per la prima volta con assoluta convinzione del matrimonio nel salotto di Storie al bivio. Ecco tutti i dettagli

Al Bano sposa Loredana Lecciso, l’annuncio a Storie al Bivio (26 giugno)

Nel corso dell’intervista a Monica Setta che andrà in onda stasera- sabato 27 giugno 2026 – su Rai 2 , Al Bano ha sorpreso tutti affrontando senza esitazioni il tema delle nozze con la sua storica compagna:

"Il matrimonio con Loredana? Ora lo so, ne sono certo: arriverà". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parole che segnano un netto cambio di prospettiva rispetto al passato. Il cantante spiega infatti di aver maturato una convinzione profonda sul valore del matrimonio anche per l’equilibrio della famiglia. "Ho capito perché è giusto sposarsi – ha aggiunto l’artista di Cellino San Marco – Per tutto l’insieme familiare è una scelta naturale. Io e Loredana abbiamo superato tante difficoltà e oggi posso dire che è la donna che ho sempre voluto. È la madre di due figli meravigliosi e mi è accanto da ventisei anni. Posso dire di essere serenamente felice".

Nel corso della conversazione Al Bano ripercorre anche gli anni dei sacrifici, ricordando il trasferimento dalla Puglia a Milano per inseguire il sogno della musica e un curioso episodio dei suoi inizi, quando acquistò alcune scatolette pensando contenessero carne, salvo scoprire una volta tornato a casa che si trattava di ananas, alimento che all’epoca non aveva mai assaggiato.

L’artista guarda poi anche all’attualità internazionale, tornando sulle polemiche scatenate dalla sua esibizione dello scorso anno al Forum Economico di San Pietroburgo. Convinto che il conflitto tra Russia e Ucraina possa trovare una soluzione, rivela a tutti un progetto a cui tiene particolarmente:

"La pace tra Russia e Ucraina arriverà. Quando succederà, e i contatti sono già stati avviati, canterò in Piazza Rossa, a Mosca. Vorrei che fosse un grande concerto dedicato alla pace nel mondo".

Al Bano, l’amore con Loredana Lecciso: tutte le tappe dopo il divorzio con Romina Power

La vita sentimentale di Al Bano ha attraversato alcune delle pagine più seguite del gossip italiano. Nel 1970 il cantante sposò Romina Power, conosciuta sul set del film Nel sole. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. La coppia, diventata anche un simbolo della musica italiana, affrontò negli anni momenti molto difficili, segnati soprattutto dalla scomparsa della primogenita Ylenia nel 1994 che contribuì alla fine dell’amore tra i due artisti. La separazione arrivò ufficialmente nel 1999, mettendo fine a un matrimonio durato quasi trent’anni.

Poco dopo, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, nella vita di Al Bano è entrata Loredana Lecciso. I due hanno iniziato una relazione destinata a resistere al tempo nonostante crisi, separazioni temporanee e il costante interesse dei media. Dalla loro storia sono nati Jasmine, nel 2001, e Albano Jr., detto Bido, nel 2002.

Nel corso degli anni non sono mancati momenti complicati e persino alcune rotture, ma la coppia ha sempre ritrovato un equilibrio. Proprio per questo motivo, l’annuncio di Al Bano sul matrimonio assume oggi un significato particolare: dopo oltre venticinque anni insieme, le nozze sono il naturale approdo di una storia d’amore che ha saputo superare il tempo, le difficoltà e i riflettori del gossip.

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