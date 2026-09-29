Al Bano, lo show (spericolato) in concerto a 83 anni. Si arrampica sul traliccio e grida: “L’uomo è nato dalla scimmia” Il cantante di Celino, durante un'esibizione a Bagheria, ha sorpreso ancora una volta i fan issandosi sopra una struttura in ferro. Poi il messaggio ironico alla folla.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Al Bano l’ha rifatto. A 83 anni il cantante di Cellino San Marco si è di nuovo arrampicato su un traliccio durante un concerto, stavolta nel corso della serata finale della Festa di San Giuseppe a Bagheria (Palermo). Come era già accaduto nel recente passato, Al Bano ha voluto salutare il suo pubblico dall’alto, spaventando e al tempo stesso divertendo (parecchio) chi era accorso in piazza per ascoltarlo. E la battuta finale del suo momento ‘Tarzan’ è stata un tripudio di vera auto-ironia. Ecco qui sotto cos’è successo.

Al Bano, lo show e l’arrampicata sopra un traliccio a 83 anni

Non invecchia di un giorno, Al Bano Carrisi, nonostante gli 83 anni all’anagrafe e una vita frenetica trascorsa sul palcoscenico. Protagonista a Bagheria, in Provincia di Palermo, alla Festa di San Giuseppe e al Bicentenario della città, il cantante di "Felicità" è tornato a esibirsi come un ragazzino nella sua (ormai) iconica arrampicata sul traliccio del palco. Una performance al limite dell’incoscienza, che ha stregato e preoccupato in eguale misura chi si era presentato in piazza Madrice per il suo concerto gratuito.

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Eppure senza battere ciglio, Al Bano si è arrampicato con sorprendente destrezza, continuando a cantare. Poi si è messo il microfono in tasca, ha ultimato la scalata del traliccio di ferro, e quando ha trovato abbastanza stabilità si è fermato con un sorriso beffardo rivolto alla piazza. "Finalmente vi vedo! Bagheria, come va?", ha urlato con aria divertita l’ex di Romina. E come il più abile trapezista di un circo itinerante, Al Bano ha continuato a cantare, fingendo pure a un certo punto di cadere.

La battuta di Al Bano sul suo spettacolo ‘al limite’

Lo stesso cantante, conclusa l’arrampicata, ha ironizzato su quanto accaduto con la solita prontezza di spirito: "Salire sui tralicci? D’altronde l’uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante". Come detto, Al Bano non è nuovo a questo genere di show, dato che almeno altre due volte, in passato, aveva deciso di scalare con identica nonchalance durante i suoi concerti. Nel 2023 era accaduto a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. E in quel caso aveva anche spiegato al Corriere della Sera: "Voi lo chiamate ‘gesto rock’. È un gesto contadino: mi sono ispirato a mio padre". Poi c’era stato il bis nell’agosto del 2025, sempre in Sicilia, ma in quel caso a Serradifalco (in provincia di Caltanissetta).

Insomma, l’arrampicata urbana sembra essere ormai il marchio di fabbrica del cantante 83enne. Un modo per distinguersi e intrattenere il pubblico, di certo. Ma è anche vero che continuare a ripetere l’esperimento, alla lunga, potrebbe non essere la scelta più saggia. Almeno nell’ottica di una carriera lunga e priva di spiacevoli incidenti. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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