Al Bano, “Basta giochetti”: sfogo e annuncio choc su Sanremo 2026 (con frecciata a Conti)

Il cantante di Cellino San Marco è intervenuto a gamba tesa per protestare contro le sue bocciature al Festival. E non è mancata una stoccata ad Amadeus. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Lo sfogo è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Al Bano Carrisi si è scagliato contro il Festival di Sanremo, annunciando pubblicamente che non presenterà nessuna canzone per l’edizione 2026 della manifestazione canora. Il cantante di Cellino San Marco, a quanto pare, non ha mai digerito la doppia bocciatura incassata dagli ultimi due direttori artistici della kermesse, Amadeus e Carlo Conti. E così, a margine dell’evento "Tennis and Friends" tenutosi al Foro Italico, Al Bano ne ha approfittato per esprimere tutto il suo rammarico. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Al Bano, lo sfogo choc e l’annuncio su Sanremo 2026

Non le ha mandate certo a dire, Al Bano Carrisi, nell’ultima intervista concessa durante l’evento "Tennis and Friends – Salute e Sport al Foro Italico". Il cantante di Cellino San Marco è tornato sulla questione Sanremo, che già aveva toccato in passato, approfittandone per tirare una stoccata agli ultimi conduttori della kermesse canora. Sono stati infatti Amadeus, prima, e poi Carlo Conti a rifiutare la candidatura di Al Bano a Sanremo. Un affronto che l’artista non hai dimenticato, visto anche il suo desiderio – più volte dichiarato in pubblico – di terminare la carriera con un altro ‘acuto’ sul palco dell’Ariston.

"Penso di avere diritto a un pizzico di rispetto per il mestiere che faccio", ha sentenziato Al Bano, "ma non sto a certi giochetti. È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo, non ci sto a queste cose". Così il cantante pugliese ha fatto sapere che non presenterà alcuna candidatura per Sanremo 2026, per evitare altre inutili delusioni come quelle degli anni passati.

L’elogio a Baudo e l’addio definitivo di Al Bano a Sanremo

Parole amare, quelle di Al Bano, che rivelano quanto le esclusioni vissute negli ultimi anni abbiano lasciato il segno. Soprattutto se paragonate agli anni d’oro in cui a gestire il Festival era Pippo Baudo. Il cantante lo aveva recentemente definito "un signore", precisando che Baudo riusciva a trattare tutti con eleganza, persino gli artisti esclusi. Il confronto con Amadeus e Carlo Conti è quindi impietoso, dato che i due direttori artistici non sarebbero stati in grado di garantirgli "il rispetto che un artista con decenni di carriera alle spalle merita".

In attesa di tempi migliori, Al Bano Carrisi sembra quindi intenzionato a restare lontano dal Festival, almeno fino a che non arriverà un nuovo direttore artistico capace di offrirgli quel minimo di riconoscenza che lui pretende.

