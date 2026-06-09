Al Bano sbotta: “Non canto più con Romina Power”. Ma sarà un addio a ‘orologeria’: perché Il cantante salentino ha annunciato la fine delle collaborazioni artistiche con l’ex moglie: dopo i concerti in Polonia e Austria le loro strade si divideranno

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si sta per concludere nel peggiore dei modi la ‘guerra’ tra Albano Carrisi e Romina Power. Come annunciato dal cantante salentino a DiPiù Tv, infatti, le loro strade si divideranno a breve. Al Bano ha dichiarato che non canterà più con l’ex moglie e che i prossimi concerti saranno gli ultimi della loro carriera. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Al Bano chiude con Romina Power dopo la ‘guerra’: la fine delle collaborazioni

L’ennesimo capitolo della lunga e tormentata vicenda tra Al Bano e Romina Power rischia anche di essere l’ultimo, sia sul piano personale sia su quello artistico. Dopo le recenti tensioni fatte di botta e risposta finiti al centro dell’attenzione mediatica per mesi, infatti, i due ex coniugi sembrerebbero essere destinati a chiudere ogni tipo di rapporto. È stato lo stesso Al Bano a rilasciare dichiarazioni molto nette; intervenuto sul settimanale DiPiù Tv, il cantante di Cellino San Marco ha chiuso a qualsivoglia collaborazione futura. "Con Romina non canterò più. Mai più" le parole perentorie di Al Bano che, almeno per il momento, ha lasciato ben poco spazio a possibili ripensamenti.

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Gli ultimi due concerti insieme, poi l’addio

Le strade di Al Bano e Romina Power, dunque, sembrano destinate a dividersi definitivamente. L’addio, tuttavia, non arriverà subito. I due ex coniugi si esibiranno infatti insieme per l’ultima volta quest’anno all’estero, prima ad agosto in Austria, alla Seebühne di Mörbisch sul Lago di Neusiedl, e poi a novembre a Poznan, in Polonia. Al Bano ha chiarito che saranno "gli ultimi due concerti insieme" e solo perché il contratto per queste due date è già stato firmato da oltre un anno e deve essere rispettato. Il futuro, invece, è un’incognita. La storica coppia che ha segnato decenni della musica italiana sembra destinata a sciogliersi per sempre anche dal punto di vista artistico, ma non è da escludere che questo possa essere solo un altro capitolo della lunga e chiacchieratissima storia di Al Bano e Romina.

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