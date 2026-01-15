Al Bano fuori da Sanremo 2026, attacco choc a Carlo Conti: "Non devono farti passare per cogl**ne”, perché è furioso
Il cantante salentino si è scagliato contro il conduttore del Festival e Amadeus: “Non devo passare esami con loro, semmai il contrario”
Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte e, ancora una volta, Al Bano non ci sarà. L’ultima partecipazione del cantante salentino alla kermesse risale al 2017, quando alla conduzione c’era proprio Carlo Conti, allora al timone della sua terza edizione. Da lì in poi non sono mancati ‘no’ ad Al Bano e soprattutto le polemiche di quest’ultimo, deluso sia da Amadeus prima che dallo stesso Conti poi. Il cantante è tornato a scagliarsi contro il conduttore e direttore artistico del Festival a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Sanremo 2026, Al Bano (ancora) fuori dal Festival
"Uno che è un re della musica leggera italiana non può andare da un ‘conte’, semmai è il contrario". Con una battuta (e un chiaro riferimento a Carlo Conti) Al Bano è intervenuto a Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1, per parlare dell’ennesima mancata partecipazione a Sanremo 2026. Alla 76esima edizione del Festival, infatti, il cantante salentino non ci sarà. Ancora una volta, tuttavia, il ‘rifiuto’ non è andato giù al cantante, che all’Ariston manca dal 2017, quando cantò ‘Di rose e di spine’ e si aggiudicò il Premio Bigazzi per il miglior arrangiamento.
L’attacco a Carlo Conti (e Amadeus): cosa ha detto Al Bano
Nella puntata di Un giorno da pecora Albano Carrisi ha poi punzecchiato non troppo velatamente Carlo Conti e Amadeus, che negli ultimi anni hanno scartato i suoi brani dal Festival di Sanremo: "Ero abituato a un signore come Pippo Baudo. Amadeus e Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato" ha spiegato Al Bano ricordando gli anni condotti dal compianto Pippo Baudo. Poi lo sfogo (durissimo): "Quando ti invitano a presentare un brano possono dirti sì o no, ma non devono farti passare per cogl**ne". Il cantante ha poi ‘bacchettato’ i colleghi, ribadendo: "Io non devo passare esami con loro: semmai loro con me, per l’età e l’esperienza che ho".
