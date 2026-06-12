Al Bano non molla Romina Power: “Non lo farò mai”, smentito l’addio artistico all’ex moglie Il cantante replica alle voci sull'addio artistico a Romina Power: "Non l'ho mai detto". E annuncia due concerti insieme nel 2026.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Al Bano Carrisi mette fine alle indiscrezioni che nelle ultime ore hanno fatto discutere fan e addetti ai lavori. Il cantante pugliese ha infatti smentito categoricamente di aver annunciato la fine della sua collaborazione artistica con Romina Power. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, l’artista ha espresso tutto il suo disappunto per un titolo apparso su un noto settimanale, precisando di non aver mai pronunciato quelle parole. Anzi, il legame professionale con l’ex moglie proseguirà anche nei prossimi mesi, come confermato dallo stesso cantante.

Al Bano smentisce le voci: "Non canterò più con Romina? Mai detto"

A scatenare la polemica è stato il titolo di una lunga intervista pubblicata sul settimanale Di Più Tv, dove veniva attribuita ad Al Bano una dichiarazione destinata a fare rumore: «Al Bano non canterà più con Romina». Una frase che il cantante ha immediatamente preso le distanze attraverso un video pubblicato sui social. Nel filmato, l’artista ha spiegato di aver regolarmente rilasciato l’intervista alla giornalista Stefania Mazzoni, sottolineando però che quella specifica affermazione non sarebbe mai uscita dalla sua bocca. "Io ho fatto un’intervista per questo importante giornale e nell’articolo ci sono tutte le parole che ho speso per fare questa intervista. Questa frase io non l’ho mai detta", ha precisato.

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Nel testo che accompagna il video, Al Bano ha inoltre ribadito il suo pensiero con parole ancora più nette: "Nella vita è importante la chiarezza e con questo mio video espongo il mio disappunto su un titolo: ‘Non canterò mai più con Romina’, che non ho mai pronunciato e che mai pronuncerei".

Due concerti con Romina Power e nessuna rottura artistica

Nel suo intervento social, Al Bano ha anche voluto chiarire quale sia realmente il rapporto professionale con l’ex moglie. Secondo il cantante, non avrebbe alcun senso annunciare una chiusura definitiva della collaborazione artistica, definendo quella frase "un po’ scomoda". A conferma delle sue parole, il cantante ha annunciato che nel corso del 2026 salirà nuovamente sul palco insieme a Romina Power per due concerti già programmati. "Io farò due concerti con Romina quest’anno, e poi continuerò il tour da solo come ho sempre fatto dal 1967 fino a l’altro ieri", ha dichiarato.

Non solo. Al Bano ha confessato di essere particolarmente infastidito dalla vicenda perché dichiarazioni del genere rischiano di alimentare inutili tensioni anche nei rapporti personali e familiari. "Basta una frase per rovinare l’atmosfera", ha commentato, prima di ribadire ancora una volta il concetto: "Io non ho detto quella frase e non la dirò mai". Infine, il cantante si è rivolto direttamente al direttore del settimanale con un appello dal tono amichevole ma deciso: "Caro mio amico direttore, non mi chiami? Siamo amici, parliamo la stessa lingua". Una presa di posizione che chiude, almeno per il momento, ogni ipotesi di addio artistico tra Al Bano e Romina Power.

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